Bloqueo en la México-Puebla: AMLO Descarta Enviar Fuerzas para Abrir Autopista

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó hoy 8 de agosto de 2024 que vaya a enviar la fuerza pública para abrir el paso en la autopista México-Puebla, cuyo bloqueo suma más de 40 horas por campesinos que han cerrado ambos sentidos.

Tanto Caminos y Puentes Federales (Capufe) como la Guardia Nacional (GN) han señalado en las primeras horas de este jueves que el camino sigue cerrado en ambos sentidos en el kilómetro 74 de la autopista México-Puebla, por lo que sugieren revisar rutas alternas.

Video: Comerciantes y Mascotas entre Afectados por el Bloqueo en la México - Puebla

AMLO descarta represión para abrir paso en la México-Puebla

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador dijo que no se reprimirá a los campesinos que están bloqueando la autopista México-Puebla les pidió comprensión ante las afectaciones que genera el cierre del paso.

Ojalá y acepten las condiciones (de negociación), que son justas, y también que estén tranquilos, no se les va a reprimir, pero no vamos a ceder a chantajes

El mandatario federal insistió en que "como nosotros no reprimimos porque es mejor convencer, persuadir, que reprimir, aprovecho para hacerle un llamado a los campesinos que no se dejen manipular por estos abogados".

Noticia relacionada: Video | Así Luce la Autopista México-Puebla por Bloqueo que Mantienen Ejidatarios

Presidente explica motivo de bloqueo

Andrés Manuel López Obrador explicó el motivo que llevó al bloqueo en la autopista México-Puebla y señaló que "están actuando con mala influencia de estos abogados que quieren lucrar porque se está atendiendo la petición de los campesinos".

Hay que tener en cuenta que estos daños se ocasionan cuando se construye la autopista Puebla-México, o sea, ya lleva décadas y ellos han mantenido la demanda de que no se les pagaron sus terrenos, o no les pagaron bien, y han acudido a varias instancias y hasta que llegamos nosotros decidimos hacerles justicia y pagarles por los daños ocasionados en gobiernos anteriores.

El mandatario federal expuso que "para poder pagar un daño tenemos que hacer un avalúo, hay una instancia del Gobierno federal encargada de hacer estos avalúos. Se hacen los avalúos, se tiene el dinero para pagarles a los campesinos y dicen los abogados: ‘no estamos de acuerdo con los avalúos’, quieren más (dinero)".

López Obrador fustigó que "no podemos, como servidores públicos, pagar más de lo que se establece en un avalúo, no sé exactamente (cuánto quieren), pero están queriendo abusar".

Noticia relacionada: Bloqueo en la México-Puebla: El Conmovedor Mensaje de un Papá a su Hija tras 24 Horas de Cierre

Además, aseguró que hay mesas de negociación con los campesinos, "pero por ningún motivo aceptan (los campesinos) y nosotros no podemos ser rehenes de quienes buscan lucrar, porque entonces sería lo mismo de antes".

Estamos dispuestos a pagarles de acuerdo al avalúo. Se está buscando un arreglo legal y decirle a los campesinos que ayuden, no se dejen manipular porque sí se afecta mucha gente que no pueden transitar aun cuando se están desviando los vehículos por vías alternas.

Ante el controvertido panorama, el Presidente dijo que "nosotros no vamos a ceder violando lo que está establecido en las normas, porque además no se debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo y no estoy de acuerdo con lo que sentenciaba un antiguo político con que conflicto que se resuelve con dinero no es conflicto, porque antes todo era así".

Historias recomendadas: