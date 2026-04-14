Bloqueos en Carreteras Hoy: ¿Dónde Hay Cierres en Autopistas este 14 de Abril 2026?

¡Toma precauciones! Este 14 de abril de 2026, se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), diversos accidentes ocasionaron afectaciones en diversas vialidades en las últimas horas.

Pero además, desde ayer, otras han presentado complicaciones debido a la presencia de manifestantes, quienes han salido a las calles para exigir seguridad, entre otras cosas demandas.

Noticia relacionada: Aumento de Precio en Casetas: ¿Cuál es la Nueva Tarifa en la Autopista México-Puebla?

Lista de carreteras afectadas hoy

En N+ te compartimos la lista de las carreteras con cierres a la circulación, por accidentes, manifestantes o complicaciones climáticas:

09:00 horas: Reducción de carriles en la autopista Mexico-Puebla, del km 67 al 79, dirección Puebla, por labores de mantenimiento.

Reducción de carriles en la autopista Mexico-Puebla, del km 67 al 79, dirección Puebla, por labores de mantenimiento. 09:00 horas: Reducción de carriles en la autopista México-Querétaro, del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

Reducción de carriles en la autopista México-Querétaro, del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. 09:00 horas : Reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 33 de la autopista Mexico-Puebla, dirección CDMX.

: Reducción de carriles por labores de mantenimiento en el km 33 de la autopista Mexico-Puebla, dirección CDMX. 09:07 horas : En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente en el km 016+000, de la carretera San Hipólito-Xalapa.

: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente en el km 016+000, de la carretera San Hipólito-Xalapa. 09:31 horas: En Veracruz, cierre parcial de la circulación en el km 000+800 de la carretera Ciudad Aleman-Sayula, por accidente vial.

En Veracruz, cierre parcial de la circulación en el km 000+800 de la carretera Ciudad Aleman-Sayula, por accidente vial. 09:36 horas: Cierre parcial de la circulación en Oaxaca, por accidente vial cerca del km 075+100, de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, con dirección a Oaxaca.

Cierre parcial de la circulación en Oaxaca, por accidente vial cerca del km 075+100, de la carretera Oaxaca-Tehuantepec, con dirección a Oaxaca. 10:19 horas: Carga vehicular en la Plaza de Cobro Amozoc, autopista Puebla-Acatzingo, sin reporte de incidentes.

Video relacionado: Transportistas y Campesinos Rompen Diálogo con Gobernación; ¿Habrá Movilizaciones?

Bloqueos de transportistas

Cabe señalar que integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) han realizado anteriormente protestas en demanda de lo siguiente:

Trabajar sin miedo a no volver a casa.

Seguridad en las carreteras.

Condiciones justas para operar.

Precios justos de los combustibles.

Respeto al campo.

Cumplimiento de acuerdos.

El pasado 12 de abril, también operadores del transporte público realizaron un bloqueo en importantes vialidades del municipio de Coacalco, Estado de México, lo que generó severas afectaciones a la movilidad en la zona norte del Valle de México.

La protesta se llevó a cabo sobre la avenida Gustavo Baz y la Vía José López Portillo, a la altura de La Quebrada.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb