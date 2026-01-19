¿Hay Cierres en Carreteras Hoy, 19 de Enero 2026? Así Está el Tráfico en Autopistas de México
Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en autopistas de México, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
¡Toma precauciones! Este lunes 19 de enero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.
Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como la autopista México-Querétaro, así como otras calles y avenidas y la situación del transporte público de la Ciudad de México (CDMX).
Noticia relacionada: Marchas Hoy 19 de Enero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones.
Lista de carreteras afectadas hoy, 19 de enero
De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 19 de enero, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:
- 06:25 horas: En Estado de México, cierre total de circulación por accidente cerca del km 074+000, de la carretera Toluca- Palmillas, con dirección a Acambay.
- 06:41 horas: En Nuevo León, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 180+000, de la carretera Matehuala-Saltillo.
- 06:48 horas: En Edomex, vialidad libre luego de accidente cerca del km 083+200, de la carretera México-Querétaro.
- 07:12 horas: En Veracruz, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 057+000, de la carretera La Tinaja-Cosoleacaque.
- 07:18 horas: En Edomex, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 074+000, de la carretera Libramiento Norte Ciudad de México.
- 07:23 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 224+360, de la carretera Puebla-Córdoba.
