¿Cómo Está el Tránsito en la México-Querétaro Hoy? Esto Reporta GN y Capufe el 19 de Enero 2026

Si tienes previsto circular hoy, 19 de enero de 2026, por la autopista México-Querétaro, debes saber cómo está la vialidad, para que llegues a tiempo a tu destino. Te decimos los últimos reportes del tránsito, de acuerdo con las autoridades.

La autopista México-Querétaro es una de las vialidades que conecta el centro del país, por lo que cualquier incidente afecta a cientos de automovilistas que buscan llegar a sus trabajos o escuelas, o para realizar sus actividades cotidianas.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy?

Este lunes, la autopista amaneció sin mayores incidentes que afectaran la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los

días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

A la 12:32 a.m., se registró un accidente en el km 176, dirección CDMX, ya fue atendido.

A las 1:56 a.m., hubo cierre parcial de circulación en el km 82, dirección CDMX, por un accidente que ya fue atendido.

Con información de N+

