Hay Bloqueos en Carreteras Hoy: Autopistas de México con Cierres Viales este 15 de Mayo 2026

Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 15 de mayo de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras y autopistas del país.

Noticia relacionada: ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 15 de Mayo de 2026?

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este viernes:

05:59 horas: Cierre parcial de circulación en Veracruz, por accidente vial en el km 005+100, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, con dirección a La Tinaja.

Cierre parcial de circulación en Veracruz, por accidente vial en el km 005+100, de la carretera Ent. La Tinaja-Cosoleacaque, con dirección a La Tinaja. 06:04 horas: En la autopista La Tinaja-Isla, reducción de carriles en el km 72, dirección Isla, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

En la autopista La Tinaja-Isla, reducción de carriles en el km 72, dirección Isla, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). 06:13 horas: En Guanajuato, cierre de circulación total por maniobras de arrastre y salvamento, tras accidente cerca del km 046+800, de la carretera León-Salamanca.

En Guanajuato, cierre de circulación total por maniobras de arrastre y salvamento, tras accidente cerca del km 046+800, de la carretera León-Salamanca. 06:24 horas: Circulación en contraflujo en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

Circulación en contraflujo en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. 06:53 horas: Reducción de carriles en la autopista Chamapa-Lechería, km 7, dirección Chamapa, por atención de incidente (automóvil con falla mecánica).

Reducción de carriles en la autopista Chamapa-Lechería, km 7, dirección Chamapa, por atención de incidente (automóvil con falla mecánica). 06:55 horas: En la autopista Chamapa-Lechería, km 19, dirección Lechería, reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

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Con información de N+.

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