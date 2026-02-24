Buque ARM “Usumacinta” Llega a Puerto Vallarta para Reforzar Seguridad: ¿Cómo Es el Barco?

Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) llegó a Puerto Vallarta, Jalisco, a bordo del buque ARM “Usumacinta” (A-412), con la finalidad de reforzar la seguridad en la entidad, donde se desataron hechos de violencia luego del operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En total arribaron 103 elementos de Infantería de Marina y vehículos tipo pick up, que reforzarán apoyos en materia de vigilancia y seguridad, ante los diversos actos ocurridos contra comercios, establecimientos y bienes materiales en la vía pública de las diferentes colonias de Puerto Vallarta.

A la par, la Décima Segunda Región Naval desplegó personal naval con apoyo de embarcaciones, aeronaves y vehículos de la Armada de México, con las que se efectúan recorridos de vigilancia marítima, aérea y terrestre.

Llegada del buque a Puerto Vallarta

En un comunicado, la Semar precisó que el buque ARM “Usumacinta” llegó ayer, 23 de febrero de 2026, al muelle número 3 de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) de Puerto Vallarta, “con el firme compromiso de velar por la paz y seguridad de las familias mexicanas”.

La dependencia detalló que ese barco se encuentra adscrito a la Flotilla de Buques Auxiliares de la Fuerza Naval del Pacífico, en Manzanillo, Colima.

Su misión es desarrollar el trasporte marítimo militar, para el logro de los objetivos y tareas asignadas, así como servir de plataforma de operaciones logísticas en apoyo a unidades operativas y la población civil en casos y zonas de desastre, explicó.

¿Cómo es el buque ARM “Usumacinta”?

Estas son las características del buque ARM “Usumacinta” (A-412) de la Marina:

Cuenta con capacidad de transporte de dos compañías anfibias de Infantería de Marina con su equipo táctico y armamento orgánico.

Además de 18 vehículos de asalto anfibio y 2 mil toneladas de carga sobre la cubierta de tanques.

Asimismo, con una cubierta de vuelo con la infraestructura para recibir helicópteros.

