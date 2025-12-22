Buque Escuela Cuauhtémoc Ya Está en su Puerto Base en Acapulco Luego de Accidente en Nueva York

El Buque Escuela Cuauhtémoc ya llegó a su puerto base en Acapulco, Guerrero, después del accidente que sufrió en Nueva York, Estados Unidos, en mayo de 2025.

En contexto: El Buque Escuela Cuauhtémoc chocó contra el famoso puente de Brooklyn, em Nueva York, el 17 de mayo de 2025, durante una maniobra de zarpe.

El Buque Escuela Cuauhtémoc chocó contra el famoso puente de Brooklyn, em Nueva York, el 17 de mayo de 2025, durante una maniobra de zarpe. Por el accidente, dos de los 180 tripulante murieron y decenas resultaron heridos.

La embarcación había llegado a Nueva York el 13 de mayo, como parte de su misión de diplomacia y formación naval; posteriormente, viajaría a Islandia, pero no fue así.

En octubre de 2025, el Buque Escuela Cuauhtémoc zarpó de Nueva York con destino a México.

En noviembre, la embarcación llegó al puerto de Veracruz, en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Consolidación de la Independencia en el mar.

Buque Escuela Cuauhtémoc ya está en Acapulco

Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó hoy, 22 de diciembre de 2025, que la embarcación, también conocida como El Caballero de los Mares, “arribó a su puerto base”, luego de “una travesía colmada de retos y aprendizajes”.

El Embajador y Caballero de los Mares llevó a cada destino el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano, representando con honor a nuestra nación.

El secretario de Marina apuntó que el viaje “dejó en la tripulación valiosas lecciones de vida que fortalecen el carácter, la disciplina y el liderazgo; valores que distinguen a los marinos mexicanos”.

Agregó que “la sabiduría, congruencia, sensatez y humildad acompañan este regreso, reafirmando nuestra vocación naval y nuestro compromiso permanente para servir a México”.

