Calendario Beca Rita Cetina 2025: ¿Quiénes Cobran 10 y 17 de Octubre? Letras por Día de Pago

Octubre avanza y con éste el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina 2025 para estudiantes de Secundaria. La Coordinación Nacional de Becas del Bienestar dio a conocer que este mes se realiza el depósito por el primer bimestre de 2025, correspondiente a los meses de septiembre y octubre. En N+ te decimos qué letras cobran la beca los días 10 y 17 de octubre.

Ten en cuenta que los depósitos en la Tarjeta del Banco Bienestar se hacen en orden alfabético. Este Calendario de Pagos contempla sólo a familias en continuidad de la Beca Rita Cetina, es decir que ya estaban registrados en ciclos escolares anteriores.

Recuerda que el depósito se hace según el apellido del titular de la Tarjeta, es decir que el pago cae en la fecha que marca la letra del primer apellido del padre, madre o tutor.

¿Quiénes Cobran la Beca Rita Cetina el 10 y 17 de octubre de 2025?

De acuerdo con el calendario de la Beca Rita Cetina 2025, el viernes 10 de octubre reciben pago todos los beneficiarios cuyo apellido inicie con las letras H, I, J, K y L.

Mientras que el viernes 17 de octubre de 2025, cobran el apoyo económico siete letras: T, U, V, W, X, Y y Z.

De hecho ese día es la última fecha establecida en el calendario para dispersión de recursos del apoyo económico.

La Coordinación Nacional de Becas recordó que los pagos son escalonados, y se hacen a partir de la fecha que establece el calendario, por lo que pidió a los beneficiarios ser pacientes.

Hasta el momento se desconoce la fecha exacta en la que le caerá el pago a los estudiantes de Secundaria que hicieron su registro entre el 1 y 15 de septiembre. Julio León, coordinador Nacional de Becas, sólo adelantó que la entrega de tarjetas a estos beneficiarios será entre diciembre y enero.

¿Dónde se puede utilizar la Tarjeta del Bienestar?

La Tarjeta del Bienestar se puede utilizar directamente para hacer compras en establecimientos que acepten terminal bancaria. Además se pueden hacer retiros en el cajero automático del Banco del Bienestar.

Otro lugar donde se pueden hacer retiros de dinero seguros desde la Tarjeta del Bienestar es en las tiendas de autoservicio.

