Cancelan “Sonideros de San Lázaro” Tras Críticas a Diputados por Actividades No Legislativas

La Cámara de Diputados informó este sábado la cancelación del evento “¡Sonideros de San Lázaro en San Lázaro!”, que estaba programado para el próximo 7 de noviembre a las 17:00 horas en la Plaza Neri del Espacio Cultural de San Lázaro.

La decisión se tomó tras la controversia generada en redes sociales y entre diversos sectores, que cuestionaron que los legisladores dediquen tiempo y recursos a actividades que no forman parte de sus responsabilidades parlamentarias.

VIDEO: Cuauhtémoc Blanco Juega Pádel en Sesión de Diputados, "Se Oyen Raquetazos", Acusan

El evento, que sería de entrada libre y contaría con la participación de agrupaciones como El Chato Morris, tenía como prohibiciones de acceso solo el ingreso con armas, drogas o alcohol, según la invitación oficial difundida previamente.

Les llueven críticas

Días antes, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, había señalado que se revisaría la agenda de eventos y homenajes que se realizan en el recinto legislativo.

La cancelación ocurre en medio de un contexto de críticas hacia los diputados, luego de episodios como el del morenista Cuauhtémoc Blanco, quien fue visto participando virtualmente en una sesión de la Comisión de Presupuesto mientras jugaba pádel, así como por el reciente homenaje a la Sonora Santanera por sus 70 años de trayectoria.

