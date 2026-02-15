Inicio Nacional Carreteras Bloqueadas en México Hoy Domingo 15 de Febrero

Carreteras Bloqueadas en México Hoy Domingo 15 de Febrero

Diversas carreteras del país registran bloqueos, cierres parciales y alta carga vehicular por accidentes, obras y movilizaciones. Autoridades llaman a extremar precauciones.

Estas son las carreteras con bloqueos hoy domingo 15 de febrero.

Diversas carreteras presentan bloqueos y afectaciones. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Este sábado 15 de febrero de 2026, distintas autopistas y carreteras federales en México reportan afectaciones por incidentes viales, trabajos de mantenimiento y movilizaciones sociales, lo que ha provocado cierres intermitentes y congestión en puntos estratégicos del país. Las autoridades recomiendan a los conductores anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional, a través de la División Carreteras, y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), los principales contratiempos se deben a choques, volcadoras y reducción de carriles por obras, además de la presencia de manifestantes en algunos tramos federales. En varias zonas se mantiene vigilancia para agilizar la circulación y prevenir nuevos percances.

Las autoridades federales exhortan a la población a verificar el estado de las autopistas antes de emprender cualquier viaje. A lo largo del día se actualizará el listado de carreteras con bloqueos, cierres o circulación lenta, con el objetivo de facilitar la planeación de rutas y reducir riesgos.

Aquí las carreteras con reporte de cierres e incidentes 

Manifestaciones
