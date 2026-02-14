Como Si Aventarán Un Explosivo": Habitantes del Edomex Narran Cómo Se Sintió Microsismo

Este 14 de febrero se registró un microsismo de magnitud 2.3 que sorprendió a habitantes del Estado de México y de algunas zonas de la Ciudad de México. De acuerdo con la información disponible, el movimiento tuvo una profundidad de un kilómetro y, pese a la intensidad con la que fue percibido por algunos vecinos, no se reportaron personas heridas ni daños materiales.

En el municipio de Naucalpan, particularmente en la zona de El Olivar, habitantes señalaron que este tipo de movimientos no es la primera vez que ocurren. Por el contrario, afirmaron que se han vuelto constantes. Algunos vecinos describieron la experiencia como algo “muy fuerte” y “seguido”, y aseguraron que ya son demasiados los microsismos que han sentido recientemente.

Microsismos Sacuden Naucalpan de Juárez, Edomex; Sismológico Nacional Reporta Magnitud 2.3

En viviendas de tres pisos, comentaron, el movimiento se percibe con mayor intensidad. Una de las expresiones que más llamó la atención fue la comparación que hicieron: “es como si aventaran un explosivo”. La frase resume la impresión que dejó el fenómeno entre quienes se encontraban dentro de sus hogares.

Otro testimonio relató: “Se sintió fuerte, se sintió como si estuvieran aventando algo en la azotea, se cimbró todo, estuvo fuerte”. Las palabras reflejan la sensación repentina y el impacto que provocó el microsismo, que aunque de baja magnitud, fue claramente perceptible para quienes se encontraban tanto dentro como fuera de sus casas.

¿La culpa es del Mexicable?

Vecinos también señalaron que en la zona se están realizando obras relacionadas con el Mexicable y atribuyen a estos trabajos la presencia constante de microsismos. Según indican, desde que comenzaron dichas obras han notado movimientos recurrentes, por lo que consideran que podrían estar relacionados y esperan que las autoridades den una explicación.

Sismológico Nacional Reporta Dos Microsismos en Naucalpan

El microsismo no solo se sintió en Naucalpan. Habitantes de las alcaldías Miguel Hidalgo y Azcapotzalco también reportaron haber percibido el movimiento. De acuerdo con sus testimonios, incluso en las calles, fuera de las viviendas, fue posible sentir cómo se cimbraba el entorno.

A pesar del susto y de la intensidad con la que algunos lo describieron, las autoridades no reportaron daños estructurales ni personas lesionadas. El microsismo quedó en una experiencia más para los habitantes de la zona, quienes insisten en que estos movimientos se han vuelto cada vez más frecuentes y perceptibles en su vida cotidiana.

