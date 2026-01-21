Sheinbaum Anuncia Megabachetón 2026: Así Funcionará el Programa de Repavimentación en México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció hoy, 21 de enero de 2026, el “Megabachetón 2026” en México, un programa intensivo de repavimentación y bacheo en carreteras federales de México, al cual se destinarán 50 mil millones de pesos este año.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la mandataria nacional informó que se hizo un fuerte trabajo de revisión de carreteras y se recogieron las solicitudes de las personas respecto al tema.

Hoy anunciamos el programa del Megabachetón en el país, el programa intensivo de repavimentación y bacheo. Son 50 mil millones de pesos destinados este año a la repavimentación de carreteras federales y bacheo de carreteras federales.

También destacó que ya se cuenta con trenes de repavimentación, lo que permitirá que se utilice mejor el recurso, pues al tener la maquinaria, solo se compra el asfalto.

Programa de conservación de carreteras y bachetón

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, brindó los detalles del Programa Nacional de Conservación de Carreteras y Bachetón 2026.

Informó que se intervendrán 18 mil kilómetros de la red federal libre de peaje, de enero a diciembre, con lo cual se generarán 100 mil empleos.

El funcionario comentó que se trata de acciones en cinco regiones:

Noroeste : Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sonora.

: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sonora. Centro : Ciudad de México, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

: Ciudad de México, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Centro-Occidente : Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro.

: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Noreste : Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

: Coahuila, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Sur-Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Las acciones se llevarán a cabo a través de estos procedimientos:

Recuperación y carpeta: Se retiran hasta 30 cm de profundidad, se refuerza la base y se coloca una nueva carpeta asfáltica de 5 cm.

Fresado y carpeta: Se refuerza la base del camino y se coloca una nueva capa asfáltica.

Microcarpeta: La pavimentadora aplica y compacta el asfalto simultáneamente.

¿Cómo se llevará a cabo el Megabachetón?

Respecto al bacheo de las carreteras federales, Esteva comentó que se cuenta con un sistema de control y una aplicación, lo que permitirá que una vez a la semana se pueda recorrer completa la red federal libre.

“Vamos a estar detectando y teniendo un diagnóstico de baches, y atendiendo”, a través del siguiente proceso:

Recorrido de supervisión Identificación de la incidencia Registro en sistema SIC-Incidencias Seguimiento de turno Atención de la incidencia en máximo 72 horas Verificación de atención

El titular de la SICT agregó que se van a adquirir 62 grupos de equipos para atender el bacheo, dos por cada centro SICT. Detalló que habrá tractores, compactadoras, cortadoras, camionetas de 3 y media toneladas, fresadoras, placas vibratorias, remolques, herramientas, entre otros.

