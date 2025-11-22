Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 22 de Noviembre 2025

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las marchas y movilizaciones previstas para este sábado 22 de noviembre en distintos puntos del país. Las autoridades han insistido en la importancia de que los automovilistas consulten el estado actual de las vías antes de iniciar cualquier trayecto, especialmente ante la presencia de manifestaciones, obras en curso y condiciones climatológicas adversas.

Para mantenerse informados, se recomienda revisar de manera constante las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se publica información en tiempo real sobre accidentes, reducción de carriles, cierres totales o parciales, así como alertas de vialidad. De igual forma, las autoridades pidieron a la ciudadanía conducir con precaución, respetar los señalamientos viales, salir con tiempo suficiente y evitar, en la medida de lo posible, las zonas donde se registran conflictos o bloqueos prolongados que puedan generar retrasos significativos.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes. Esta información tiene como objetivo facilitar la planeación de rutas alternas para que los conductores puedan minimizar los contratiempos y circular de manera más segura en las regiones donde se presentan complicaciones viales durante la jornada.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

05:59 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 7, dirección Acayucan. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

05:58 Horas. Restablecimiento de circulación. Autopista México-Puebla km 20, dirección Puebla. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

05:39 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 21, dirección Veracruz.. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

