Carreteras Bloqueadas por Campesinos HOY, Domingo 2 de Noviembre 2025

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) ha emitido un reporte de actualización sobre la situación en la red carretera nacional, confirmando la liberación de importantes tramos y plazas de cobro que se encontraban afectados por manifestaciones de productores agrícolas. Esta normalización permite un flujo vehicular más ágil y seguro en varios estados.

Cabe destacar, que las movilizaciones iniciaron el pasado lunes 27 de octubre, tras una reunión entre líderes campesinos de Michoacán, Jalisco y Guanajuato con Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), y otras autoridades federales.

En dicho encuentro, los campesinos exigieron aumentar a 7,200 pesos el precio de garantía por tonelada de maíz, sin embargo, el Gobierno federal ofreció 6,050 pesos, lo que desencadenó los bloqueos en protesta y en otros casos el levantamiento de las manifestaciones.

A continuación, en N+, te decimos dónde hay bloqueos en carreteras hoy, 2 de Noviembre de 2025.

¿Dónde hay bloqueos en carreteras de México por Campesinos?

Michoacán: Tránsito Parcial y Liberación Total

Plaza de Cobro de Panindícuaro (km 307): Aunque se mantiene la presencia de manifestantes, se ha acordado la apertura de la circulación, permitiendo el paso libre de vehículos en ambos sentidos. La SICT monitorea este punto de manera constante.

Plaza de Cobro de Zinapécuaro (km 202): En una noticia favorable, los manifestantes se han retirado totalmente, dando paso a la liberación completa y la reanudación del cobro. La medida ha permitido desfogar las largas filas de vehículos acumuladas previamente.

Tlaxcala: Desbloqueos en Vías Federales

Carretera Federal Los Reyes Méx-Zacatepec (km 71+200): Se ha retirado el bloqueo vehicular que afectaba el tramo Calpulalpan-Sanctorum.

Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México: Este tramo crucial (Km 194+850) se encuentra completamente liberado y operativo.

Vía Férrea: No obstante, el bloqueo continúa vigente en la vía férrea a la altura de San José Cuamantzingo (Línea “S”), en el municipio de Muñoz de Domingo Arenas.

Guanajuato: Bloqueo Parcial Persistente

Autopista 45D Salamanca-Celaya: Se mantiene un bloqueo parcial en ambos sentidos a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda, en Juventino Rosas. Se insta a los automovilistas a extremar precauciones.

La SICT reitera la recomendación prioritaria a todos los usuarios para que, antes de iniciar sus viajes, tomen sus previsiones y se mantengan informados. Es fundamental consultar las redes sociales oficiales de la Secretaría y de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) para obtener actualizaciones en tiempo real y evitar contratiempos.

