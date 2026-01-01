Carreteras Cerradas en Año Nuevo 2026: Lista de Autopistas Afectadas este 1 de Enero

El 1 de enero en México es un día festivo, por lo cual muchas personas lo aprovechan para viajar por carretera con motivo de las celebraciones de Año Nuevo, por ello, si vas a transitar por alguna autopista del país, aquí en N+ te informamos si hay cierres o bloqueos en alguna vialidad, de acuerdo con los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y de la Guardia Nacional (GN).

Recuerda que si vas a transitar por la autopista México-Querétaro, tenemos un contenido especial para ti, el cual te puede ayudar para que evites cierre o bloqueos e incluso salgas con tiempo. Aquí lo puedes consultar.

También, si tu ruta incluye la carretera México-Puebla, puedes saber cómo está el tráfico en la autopista, gracias al contenido actualizado que te ofrecemos y puedes consultar en este enlace.

Carreteras cerradas o con bloqueos hoy en México

Desde temprano, este 1 de enero de 2026 tanto Capufe como GN han informado sobre el tráfico en las distintas carreteras de México, por ello aquí te compartimos una lista con las autopistas que tienen afectaciones ya sea por cierres o bloqueos.

Es importante aclarar que la hora del reporte está basada en el tiempo del centro de México, por lo cual dependiendo donde te ubicas puede haber una variación.

5:26 horas. REDUCCIÓN DE CARRILES. Autopista Tijuana-Ensenada, km 87, dirección Tijuana, por atención de deslizamiento de talud. a las 7:41 se restableció la circulación.

REDUCCIÓN DE CARRILES. Autopista Tijuana-Ensenada, km 87, dirección Tijuana, por atención de deslizamiento de talud. a las 7:41 se restableció la circulación. 6:26 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba-Veracruz, km 18, dirección Córdoba, por incendio de automóvil.

CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba-Veracruz, km 18, dirección Córdoba, por incendio de automóvil. 7:06 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, por accidente vial cerca del km 101+000.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Carretera Monterrey-Nuevo Laredo, por accidente vial cerca del km 101+000. 7:25 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 106, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por servicios periciales.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca-Acapulco, km 106, dirección Acapulco. Continúa reducción de carriles por servicios periciales. 7:33 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Carretera Cuernavaca-Chilpancingo, cerca del km 121+300, por accidente vial.

CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Carretera Cuernavaca-Chilpancingo, cerca del km 121+300, por accidente vial. 7:47 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Guaymas-Hermosillo, km 139, dirección Guaymas, por atención de choque contra muro central.

