¿Cédula Profesional Sirve Como Identificación Oficial? Para esto Se Usa en 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo referente a la cédula profesional, por lo que aquí te informamos si este documento aún se podrá utilizar como identificación oficial.

La cédula profesional es un documento oficial que acredita a los profesionistas para ejercer legalmente su profesión en México.

Es expedida por la Dirección General de Profesiones de la SEP.

Es esencial para quienes hayan completado estudios de nivel técnico, licenciatura o posgrado, pues valida oficialmente sus conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación académica.

Puede tramitarse de manera digital, para lo cual se requiere CURP, firma electrónica avanzada emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y un método de pago electrónico (tarjeta bancaria).

¿Cédula oficial sirve como identificación oficial?

El pasado 17 de febrero de 2026, la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se establece que la cédula profesional ya no podrá ser empleada como identificación oficial.

Las cédulas profesionales físicas o electrónicas emitidas por la Dirección General de Profesiones no constituyen el documento de identificación oficial de las personas.

Por lo cual, si deseas realizar un trámite ya no podrás utilizar este documento como un medio de identificación oficial.

¿Para qué sirve la cédula este 2026?

En enero pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) también resolvió que la cédula profesional no es una identificación oficial general, sino un documento que acredita que una persona está habilitada para ejercer una profesión.

Por ello, no es indispensable que contenga fotografía o firma para cumplir esa función.

“De esta manera, se da certeza a las y los profesionistas, para garantizar que la cédula profesional electrónica funcione como un documento válido para el ejercicio profesional”, añadió.

Según el acuerdo en el DOF, la Clave Única de Registro de Población (CURP) es la fuente única de identidad de las personas, de nacionalidad mexicana o extranjera que se encuentre en condición de estancia regular en el país.

“Cuando la CURP contenga huellas dactilares y fotografía será el documento de identificación de aceptación universal y obligatoria en todo el territorio nacional”, indicó.

