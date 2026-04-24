Cierres en Carreteras Hoy: ¿Cuáles Autopistas Tienen Bloqueos este 24 de Abril 2026?
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Conoce aquí las carreteras con cierres viales por accidentes o manifestaciones este viernes
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¡Toma precauciones! Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 24 de abril de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).
Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.
Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras y autopistas del país.
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Lista de carreteras afectadas hoy
De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy viernes:
- 01:45 horas: En Michoacán, cierre parcial de la circulación por un vehículo incendiado en el km 044+200, de la carretera Morelia-Salamanca, dirección Salamanca.
- 06:31 horas: En Michoacán, cierre parcial de la circulación por accidente vial cerca del km 143+200, de la carretera Atlacomulco-Maravatío, a la altura de la localidad El Colorado, dirección Maravatío.
- 07:17 horas: En Michoacán, cierre parcial de circulación tras incendio de vehículo en el km 044+200, de la carretera Morelia-Salamanca.
- 07:46 horas: En la autopista México Querétaro, carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.
- 07:58 horas: En Nuevo León, cierre total a la circulación tras accidente cerca del km 136+500 de la carretera Matehuala-Saltillo; se habilitó carril de circulación en contraflujo.
- 08:05 horas: En Yucatán, cierre total de circulación por accidente en el km 143+800, de la carretera Mérida-Puerto Juárez, a la altura del municipio San Diego.
- 08:08 horas: En Michoacán, cierre parcial de circulación en el km 035+300, de la carretera Morelia-Salamanca, por accidente.
- 09:09 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente en el km 154+900, de la carretera Puebla-Cordoba, a la altura del municipio de Tepeaca.
- 09:37 horas: En Guerrero, cierre parcial de circulación por accidente en km281+800, de la autopista Siglo XXI (Directo), a la altura de la plaza de cobro Feliciano.
- 10:15 horas: En Edomex, cierre parcial de circulación por vehículo incendiado cerca del km 042+000 de la carretera México-Puebla, a la altura del Rancho San Isidro.
- 10:30 horas: En Tamaulipas, cierre parcial de circulación en km 108+700 de la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del Fraccionamiento Rincón de las Flores, por accidente.
- 10:46 horas: En Querétaro, cierre parcial de circulación por accidente en el km 206+200 de la carretera México-Querétaro.
- 11:07 horas: En Guerrero, cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 003+ 200 de la carretera Boulevard de las Naciones, Acapulco.
- 11:18 horas: En Tabasco, cierre parcial de circulación por accidente en el km 140+000 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del poblado El Marín.
- 11:26 horas: En Nuevo León, cierre parcial de circulación en el km 217+400 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura de la Localidad Los Azahares, municipio de Montemorelos, por accidente vial.
- 11:35 horas: Vialidad libre en Edomex, en km 042+000 de la carretera México-Puebla, a la altura del Rancho San Isidro, luego de atención tras vehículo incendiado.
- 12:52 horas: En Colima, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 263+000 de la carretera Acalpican-Manzanillo.
- 13:30 horas: En Puebla, cierre parcial de la circulación por presencia de personas en la caseta de cobro número 076 Tehuacán, Km 039+400 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.
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Con información de N+.
spb