Cierres en Carreteras Hoy: ¿Cuáles Autopistas Tienen Bloqueos este 24 de Abril 2026?

¡Toma precauciones! Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 24 de abril de 2026, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN).

Por ello, aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las carreteras y autopistas del país.

Noticia relacionada: Marchas HOY 24 de Abril de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones,

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos hoy viernes:

01:45 horas : En Michoacán, cierre parcial de la circulación por un vehículo incendiado en el km 044+200, de la carretera Morelia-Salamanca, dirección Salamanca.

: En Michoacán, cierre parcial de la circulación por un vehículo incendiado en el km 044+200, de la carretera Morelia-Salamanca, dirección Salamanca. 06:31 horas: En Michoacán, cierre parcial de la circulación por accidente vial cerca del km 143+200, de la carretera Atlacomulco-Maravatío, a la altura de la localidad El Colorado, dirección Maravatío.

En Michoacán, cierre parcial de la circulación por accidente vial cerca del km 143+200, de la carretera Atlacomulco-Maravatío, a la altura de la localidad El Colorado, dirección Maravatío. 07:17 horas: En Michoacán, cierre parcial de circulación tras incendio de vehículo en el km 044+200, de la carretera Morelia-Salamanca.

En Michoacán, cierre parcial de circulación tras incendio de vehículo en el km 044+200, de la carretera Morelia-Salamanca. 07:46 horas: En la autopista México Querétaro, carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

En la autopista México Querétaro, carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. 07:58 horas : En Nuevo León, cierre total a la circulación tras accidente cerca del km 136+500 de la carretera Matehuala-Saltillo; se habilitó carril de circulación en contraflujo.

: En Nuevo León, cierre total a la circulación tras accidente cerca del km 136+500 de la carretera Matehuala-Saltillo; se habilitó carril de circulación en contraflujo. 08:05 horas: En Yucatán, cierre total de circulación por accidente en el km 143+800, de la carretera Mérida-Puerto Juárez, a la altura del municipio San Diego.

En Yucatán, cierre total de circulación por accidente en el km 143+800, de la carretera Mérida-Puerto Juárez, a la altura del municipio San Diego. 08:08 horas: En Michoacán, cierre parcial de circulación en el km 035+300, de la carretera Morelia-Salamanca, por accidente.

En Michoacán, cierre parcial de circulación en el km 035+300, de la carretera Morelia-Salamanca, por accidente. 09:09 horas: En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente en el km 154+900, de la carretera Puebla-Cordoba, a la altura del municipio de Tepeaca.

En Puebla, cierre parcial de circulación por accidente en el km 154+900, de la carretera Puebla-Cordoba, a la altura del municipio de Tepeaca. 09:37 horas : En Guerrero, cierre parcial de circulación por accidente en km281+800, de la autopista Siglo XXI (Directo), a la altura de la plaza de cobro Feliciano.

: En Guerrero, cierre parcial de circulación por accidente en km281+800, de la autopista Siglo XXI (Directo), a la altura de la plaza de cobro Feliciano. 10:15 horas: En Edomex, cierre parcial de circulación por vehículo incendiado cerca del km 042+000 de la carretera México-Puebla, a la altura del Rancho San Isidro.

En Edomex, cierre parcial de circulación por vehículo incendiado cerca del km 042+000 de la carretera México-Puebla, a la altura del Rancho San Isidro. 10:30 horas: En Tamaulipas, cierre parcial de circulación en km 108+700 de la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del Fraccionamiento Rincón de las Flores, por accidente.

En Tamaulipas, cierre parcial de circulación en km 108+700 de la carretera Matamoros-Reynosa, a la altura del Fraccionamiento Rincón de las Flores, por accidente. 10:46 horas: En Querétaro, cierre parcial de circulación por accidente en el km 206+200 de la carretera México-Querétaro.

En Querétaro, cierre parcial de circulación por accidente en el km 206+200 de la carretera México-Querétaro. 11:07 horas: En Guerrero, cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 003+ 200 de la carretera Boulevard de las Naciones, Acapulco.

En Guerrero, cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 003+ 200 de la carretera Boulevard de las Naciones, Acapulco. 11:18 horas: En Tabasco, cierre parcial de circulación por accidente en el km 140+000 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del poblado El Marín.

En Tabasco, cierre parcial de circulación por accidente en el km 140+000 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del poblado El Marín. 11:26 horas: En Nuevo León, cierre parcial de circulación en el km 217+400 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura de la Localidad Los Azahares, municipio de Montemorelos, por accidente vial.

En Nuevo León, cierre parcial de circulación en el km 217+400 de la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, a la altura de la Localidad Los Azahares, municipio de Montemorelos, por accidente vial. 11:35 horas : Vialidad libre en Edomex, en km 042+000 de la carretera México-Puebla, a la altura del Rancho San Isidro, luego de atención tras vehículo incendiado.

: Vialidad libre en Edomex, en km 042+000 de la carretera México-Puebla, a la altura del Rancho San Isidro, luego de atención tras vehículo incendiado. 12:52 horas : En Colima, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 263+000 de la carretera Acalpican-Manzanillo.

: En Colima, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 263+000 de la carretera Acalpican-Manzanillo. 13:30 horas: En Puebla, cierre parcial de la circulación por presencia de personas en la caseta de cobro número 076 Tehuacán, Km 039+400 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb