Carreteras con Cierres Hoy: Lista de Autopistas con Bloqueos este 20 de Mayo 2026

México enfrenta hoy, 20 de mayo de 2026, una jornada de bloqueos y afectaciones viales en distintas carreteras y autopistas del país; en N+ te decimos cuáles son los tramos afectados para que tomes tus previsiones.

De acuerdo con información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras hay afectaciones en varios accesos carreteros, principalmente en rutas que conectan con la capital del país.

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Cabe señalar que transportistas y organizaciones campesinas anunciaron movilizaciones este 20 de mayo con destino al Ángel de la Independencia, donde realizarán una concentración masiva para exigir atención a distintas demandas del sector.

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Lista de carreteras con cierres

A las 5:10 de la mañana de este 20 de mayo de 2026, autoridades reportaron cierre parcial de circulación en la carretera Querétaro-San Luis Potosí debido a un accidente vial. La afectación se registra cerca del kilómetro 185+015, en dirección hacia Querétaro.

A las 7:40 horas de este 20 de mayo de 2026 se reportó cierre parcial de circulación por un accidente vial sobre la carretera Entronque La Tinaja-Cosoleacaque. La afectación ocurre cerca del kilómetro 020+600, a la altura del municipio de Tierra Blanca, Veracruz.

En breve más información.

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