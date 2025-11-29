El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el ingreso del frente frío número 17, previsto para este sábado 29 de noviembre, el cual impactará al menos 15 estados del país con un marcado descenso de temperatura, heladas y posible caída de nieve.

De acuerdo con el organismo, durante la tarde y noche del sábado el frente frío se aproximará al norte —Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas— y al noreste del territorio nacional. Su interacción con una línea seca sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical favorecerá chubascos dispersos y posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Para el domingo 30 de noviembre, el frente frío avanzará sobre Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde, en combinación con una vaguada en el oriente del país, provocará chubascos y lluvias fuertes. Además, la masa de aire polar asociada generará un nuevo descenso térmico en el norte, noreste y oriente del país, incluyendo estados como Puebla, Veracruz y Tlaxcala.

El SMN agregó que una vaguada en niveles medios y altos, junto con la corriente en chorro polar y un río atmosférico, ocasionarán lluvias y chubascos en el noroeste y occidente del territorio nacional.

De manera simultánea, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua y Durango durante la madrugada del lunes.

Para el lunes y martes, la persistente entrada de aire cálido y húmedo impulsada por el río atmosférico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur de México.

Clima para el sábado 29 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

Clima para el domingo 30 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca.

¿Dónde caerá nieve?

Posible caída de nieve o aguanieve: sierra de Chihuahua y Durango.

Clima para el lunes 1 de diciembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Morelos y Oaxaca.

