Frente Frío 14 Golpeará a México con Lluvias y Temperaturas de -15 Grados │Estados Afectados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante la noche de este jueves 13 de noviembre se prevé la aproximación del frente frío número 14, acompañado de una vaguada polar, lo que provocará lluvias, descenso de temperaturas y posibles descargas eléctricas en al menos 20 estados del país.

En una tarjeta informativa, el organismo detalló que durante la noche del viernes 14 de noviembre, el nuevo sistema frontal ingresará por el noroeste del territorio nacional y se asociará con una circulación ciclónica en niveles altos sobre la costa occidental de Estados Unidos, así como con las corrientes en chorro polar y subtropical, generando lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica en diversas regiones.

El SMN precisó que entre el sábado y el domingo, el frente frío se desplazará hacia el noroeste y gradualmente al norte del país, manteniendo su interacción con la circulación ciclónica y las corrientes en chorro. Estas condiciones propiciarán un marcado descenso de temperatura, rachas intensas de viento, y chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes, además de la posible caída de nieve en zonas montañosas de Sonora.

Clima para jueves 13 de noviembre: ¿Dónde habrá bajas temperaturas?

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Coahuila (sureste), Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

¿Dónde lloverá?

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México y Guerrero.

Clima para el viernes 14 de noviembre

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California y Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Querétaro y Oaxaca.

Clima para el sábado 15 de noviembre

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Sonora.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo:zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

