¿Has escuchado hablar sobre los anticiclones? Mañana 20 de diciembre de 2025 entrará uno de estos fenómenos meteorológicos a México, y los siguientes días continuará su avance por territorio nacional.

Por ello, aquí te contamos qué es un anticiclón o circulación anticiclónica y cuáles serán sus efectos en la República Mexicana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y autoridades de Protección Civil.

Mañana entra anticiclón a México

De acuerdo con información del SMN, este 20 de diciembre de 2025 ingresará un anticiclón en niveles medios de la atmósfera por la Península de Baja California; y los siguientes días avanzará hasta ubicarse en el noroeste del país.

Su presencia del 20 al 22 de diciembre, aproximadamente, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país.

Además, favorecerá un ascenso de las temperaturas vespertinas en dichas regiones; mientras que el ambiente frío a muy frío se mantendrá durante la mañana y noche debido al predominio de cielo despejado.

¿Qué es un anticiclón?

¿Pero por qué ocurrirá esto? Se debe a las características del anticiclón. De acuerdo con autoridades de Protección Civil de Sinaloa, se trata de una zona de alta presión atmosférica donde el aire desciende y se estabiliza, lo que impide la formación de nubes y esto provoca cielos despejados, calor y ausencia de lluvias.

“En temporada de lluvias, los anticiclones pueden bloquear sistemas de tormenta y favorecer olas de calor e incendios forestales”, indicó la dependencia en una publicación en Facebook.

Anticiclón : El aire desciende y provoca tiempo seco y soleado.

: El aire desciende y provoca tiempo seco y soleado. Baja presión: El aire asciende y ocasiona enfriamiento del aire húmero, así como formación de nubes.

“El anticiclón es aire pesado convergente que tiende a descender. Es una zona en la que la presión atmosférica es superior a aquella de las zonas que la rodean. Esta masa de aire desciende y se expande por la superficie terrestre”, indicó por su parte la fundación Aquae de España.

Así será el avance del anticiclón en México

Anticiclón se aproxima a México este viernes 19 de diciembre de 2025. Foto: SMN

Anticiclón entra a México el sábado 20 de diciembre de 2025. Foto: SMN

Anticiclón sobre Sonora, Chihuahua y Sinaloa el 21 de diciembre de 2025 Foto: SMN

Anticiclón en el noreste de México el 22 de diciembre de 2025. Foto: SMN

