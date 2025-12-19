Anticiclón Entra a México Mañana 20 de Diciembre 2025: ¿Qué Es y Cómo Va a Afectar?
Consulta aquí los mapas que muestran el avance que tendrá el anticiclón en México los siguientes días
¿Has escuchado hablar sobre los anticiclones? Mañana 20 de diciembre de 2025 entrará uno de estos fenómenos meteorológicos a México, y los siguientes días continuará su avance por territorio nacional.
Por ello, aquí te contamos qué es un anticiclón o circulación anticiclónica y cuáles serán sus efectos en la República Mexicana, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y autoridades de Protección Civil.
Mañana entra anticiclón a México
De acuerdo con información del SMN, este 20 de diciembre de 2025 ingresará un anticiclón en niveles medios de la atmósfera por la Península de Baja California; y los siguientes días avanzará hasta ubicarse en el noroeste del país.
Su presencia del 20 al 22 de diciembre, aproximadamente, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país.
Además, favorecerá un ascenso de las temperaturas vespertinas en dichas regiones; mientras que el ambiente frío a muy frío se mantendrá durante la mañana y noche debido al predominio de cielo despejado.
¿Qué es un anticiclón?
¿Pero por qué ocurrirá esto? Se debe a las características del anticiclón. De acuerdo con autoridades de Protección Civil de Sinaloa, se trata de una zona de alta presión atmosférica donde el aire desciende y se estabiliza, lo que impide la formación de nubes y esto provoca cielos despejados, calor y ausencia de lluvias.
“En temporada de lluvias, los anticiclones pueden bloquear sistemas de tormenta y favorecer olas de calor e incendios forestales”, indicó la dependencia en una publicación en Facebook.
- Anticiclón: El aire desciende y provoca tiempo seco y soleado.
- Baja presión: El aire asciende y ocasiona enfriamiento del aire húmero, así como formación de nubes.
“El anticiclón es aire pesado convergente que tiende a descender. Es una zona en la que la presión atmosférica es superior a aquella de las zonas que la rodean. Esta masa de aire desciende y se expande por la superficie terrestre”, indicó por su parte la fundación Aquae de España.
Así será el avance del anticiclón en México
