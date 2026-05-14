¿Cómo Estará el Clima Este Viernes 15 de Mayo de 2026, Día del Maestro en México?

El clima ha sido variado en el país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico especial el Día del Maestro en México, para este 15 de mayo de 2026.

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¿Dónde seguirá la onda de calor en México el Día del Maestro?

En el interior del territorio mexicano, se prevé que siga la onda de calor en los siguientes estados:

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Tlaxcala

Estos estados esperan lluvias el Día del Maestro

Debido a un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, se esperan lluvias e intervalos de chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas.

Esperan lluvias fuertes e intervalos de chubascos

Yucatán

Chiapas

Se pronostican lluvias, chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo

Jalisco

Michoacán

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Jalisco

Michoacán

Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Zacatecas

Colima

Guerrero

Guanajuato

Morelos

Estado de México

Puebla

Oaxaca

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Durango

Querétaro

Ciudad de México

Tlaxcala

Tamaulipas

Veracruz

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Coahuila

Durango

Michoacán

Guerrero

Morelos

Oaxaca

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Nayarit

Jalisco

Colima

Aguascalientes

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Chiapas

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

Estado de México

https://video-admin.nmas.com.mx/idmcp/1530545

¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes 15 de mayo, Día del Maestro?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por calor para la tarde del viernes 15 de mayo de 2026, en al menos siete alcaldías de la CDMX:

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Venustiano Carranza.

Se pronostican temperaturas máximas de 30 a 32 grados entre las 13:00 y las 18:00 horas.

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Con información de N+

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