¿Cómo Estará el Clima Este Viernes 15 de Mayo de 2026, Día del Maestro en México?
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico especial el Día del Maestro en México; conoce los estados donde habrá lluvia y calor
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El clima ha sido variado en el país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico especial el Día del Maestro en México, para este 15 de mayo de 2026.
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¿Dónde seguirá la onda de calor en México el Día del Maestro?
En el interior del territorio mexicano, se prevé que siga la onda de calor en los siguientes estados:
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Tlaxcala
Estos estados esperan lluvias el Día del Maestro
Debido a un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, se esperan lluvias e intervalos de chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas.
Esperan lluvias fuertes e intervalos de chubascos
- Yucatán
- Chiapas
Se pronostican lluvias, chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo
- Jalisco
- Michoacán
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Jalisco
- Michoacán
- Chiapas
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Colima
- Guerrero
- Guanajuato
- Morelos
- Estado de México
- Puebla
- Oaxaca
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Durango
- Querétaro
- Ciudad de México
- Tlaxcala
- Tamaulipas
- Veracruz
Temperaturas máximas de 40 a 45 °C
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Sinaloa
- Chihuahua
- Coahuila
- Durango
- Michoacán
- Guerrero
- Morelos
- Oaxaca
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C
- Nuevo León
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Zacatecas
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Aguascalientes
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Chiapas
- Tabasco
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C
- Estado de México
https://video-admin.nmas.com.mx/idmcp/1530545
¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes 15 de mayo, Día del Maestro?
⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas altas para la tarde del viernes 15/05/2026, en las demarcaciones: @BJAlcaldia, @Alcaldia_Coy, @AlcCuauhtemocMx, @TuAlcaldiaGAM, @IztacalcoAl, @Alc_Iztapalapa y @A_VCarranza.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 14, 2026
Atiende las recomendaciones y mantente… pic.twitter.com/gwEKMkiLRN
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por calor para la tarde del viernes 15 de mayo de 2026, en al menos siete alcaldías de la CDMX:
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Venustiano Carranza.
Se pronostican temperaturas máximas de 30 a 32 grados entre las 13:00 y las 18:00 horas.
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Con información de N+
HVI