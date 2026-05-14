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¿Cómo Estará el Clima Este Viernes 15 de Mayo de 2026, Día del Maestro en México?

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El Servicio Meteorológico Nacional emitió un pronóstico especial el Día del Maestro en México; conoce los estados donde habrá lluvia y calor

Pronóstico Especial para Día del Maestro en México ¿Cómo Estará Clima Este 15 de Mayo de 2026?

Clima en México que enfrentan sus habitantes. Foto: Cuartoscuro

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El clima ha sido variado en el país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un pronóstico especial el Día del Maestro en México, para este 15 de mayo de 2026.

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¿Dónde seguirá la onda de calor en México el Día del Maestro?

En el interior del territorio mexicano, se prevé que siga la onda de calor en los siguientes estados:

  • Baja California Sur 
  • Sonora 
  • Chihuahua 
  • Durango
  • Sinaloa
  • Nayarit 
  • Jalisco 
  • Colima 
  • Michoacán 
  • Guerrero 
  • Morelos 
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Chiapas
  • Coahuila 
  • Nuevo León 
  • San Luis Potosí 
  • Zacatecas 
  • Aguascalientes
  • Guanajuato 
  • Querétaro 
  • Hidalgo 
  • Tlaxcala 

Estos estados esperan lluvias el Día del Maestro

Debido a un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del Golfo de México y el mar Caribe, se esperan lluvias e intervalos de chubascos en dicha región, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en zonas de Chiapas.

Esperan lluvias fuertes e intervalos de chubascos

  • Yucatán
  • Chiapas

Se pronostican lluvias, chubascos, descargas eléctricas y caída de granizo

  • Jalisco
  • Michoacán

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Jalisco
  • Michoacán
  • Chiapas

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm)

  • Coahuila
  • Nuevo León
  • San Luis Potosí
  • Aguascalientes
  • Zacatecas
  • Colima
  • Guerrero
  • Guanajuato
  • Morelos
  • Estado de México
  • Puebla
  • Oaxaca
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Durango
  • Querétaro
  • Ciudad de México
  • Tlaxcala
  • Tamaulipas
  • Veracruz

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C

  • Baja California 
  • Baja California Sur 
  • Sonora 
  • Sinaloa 
  • Chihuahua 
  • Coahuila 
  • Durango 
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Morelos
  • Oaxaca

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Zacatecas
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Aguascalientes
  • Guanajuato
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla 
  • Veracruz
  • Chiapas
  • Tabasco
  • Campeche
  • Yucatán 
  • Quintana Roo

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C

  • Estado de México

https://video-admin.nmas.com.mx/idmcp/1530545

¿Cómo estará el clima en CDMX este viernes 15 de mayo, Día del Maestro?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por calor para la tarde del viernes 15 de mayo de 2026, en al menos siete alcaldías de la CDMX:

  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Venustiano Carranza.

Se pronostican temperaturas máximas de 30 a 32 grados entre las 13:00 y las 18:00 horas.

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