El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha pronosticado lluvias para la totalidad de la República mexicana. Te contamos en qué estados lloverá más durante la tarde del 10 de octubre.

Noticia relacionada: Activan Alerta Amarilla en Toda la CDMX por Fuertes Lluvias; ¿A Qué Hora Pararán Aguaceros Hoy?

Se esperan lluvias torrenciales en estos estados el 10 de octubre

Ningún estado de la República se salvará este 10 de octubre, según reporte el SMN. Los estados en los que habrá lluvias muy fuertes con puntuales intensas, por encima de los 75 litros por metro cuadrado:

San Luis Potosí, principalmente al este

Querétaro, especialmente al norte

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Además, los siguientes estados tendrán lluvias muy fuertes, con precipitaciones de entre 50 y 75 litros por metro cuadrado:

Tamaulipas

Guanajuato, principalmente al noreste

Estado de México

Morelos

Nayarit

Oaxaca

Chiapas

Habrá chubascos puntuales para estas entidades de la República

En la siguiente categoría, estos diez estados tendrán chubascos puntuales fuertes de hasta 50 litros por metro cuadrado:

Baja California Sur

Sinaloa

Nuevo León

Aguascalientes

Ciudad de México

Tlaxcala

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Por último, pero no menos importante, los restantes estados tendrán lluvias aisladas y chubascos menores:

Baja California

Sonora

Durango

Zacatecas

Chihuahua

Coahuila

¿Por qué ha llovido en todo el país este 10 de octubre?

Esta situación, en que las 32 entidades federativas presentan lluvias, se debe a la conjunción de tres fenómenos meteorológicos. Por un lado, los remanentes del ciclón Priscilla han llegado al norte del país.

Hacia el Pacífico, la tormenta tropical Raymond ha provocado intensos vientos y lluvias desde Baja California Sur hasta Guerrero. Por último, un canal de baja presión ha causado muy fuertes lluvias en gran parte del Golfo de México y en estados del centro del país.

Historias recomendadas: