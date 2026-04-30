Seguirá Ola de Calor en Estos Estados: Temperatura por Nueva Circulación Anticiclónica en México

¡No bajes la guardia! Varios estados mantendrán altas temperaturas los siguientes días por una nueva circulación anticiclónica frente a las costas del Pacífico mexicano, por lo que aquí te damos a conocer la lista de entidades que seguirán bajo los efectos de la onda de calor en mayo 2026.

¿Sabías qué?

Una circulación anticiclónica es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica.

es un sistema de alta presión donde el aire desciende desde capas altas, provocando estabilidad atmosférica. Se caracteriza por vientos que giran en sentido de las manecillas del reloj, cielos despejados, nula precipitación, ambiente seco y aumento de temperaturas (olas de calor).

(olas de calor). Una onda de calor es un calentamiento importante del aire o invasión de aire muy caliente, sobre una zona extensa; suele durar de unos días a una semana.

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Llega nueva circulación anticiclónica

De acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una nueva circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera se ubicará frente a las cosas del Pacífico a partir del viernes 1 de mayo de 2026.

Lo anterior mantendrá la onda de calor en nueve estados este fin de semana:

Durango (oeste). Sinaloa (centro). Jalisco (suroeste y sur). Michoacán (norte, centro y oeste). Guerrero (norte, centro y noroeste). Morelos (sur). Puebla (suroeste). Oaxaca (sur). Chiapas (centro).

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Mapa que muestra circulaciones anticiclónicas el 1 de mayo 2026. Foto: SMN

Altas temperaturas en México el fin de semana

Debido a estas condiciones meteorológicas, aunado a la actual onda de calor que apenas comenzará a debilitarse, el SMN previó temperaturas máximas de 30 hasta más de 45 grados en algunos estados, los siguientes tres días:

Viernes 1 de mayo

Temperaturas máximas mayores a 45 °C : Guerrero.

: Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Tlaxcala.

Sábado 2 de mayo

Temperaturas máximas mayores a 45 °C : Guerrero.

: Guerrero. Temperaturas máximas de 40 a 45 ° C: Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

C: Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México.

Domingo 3 de mayo

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla y Guerrero.

: Durango, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Colima, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Nayarit, Colima, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Veracruz y Tabasco.

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