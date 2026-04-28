¿Por Qué Hace Tanto Calor Hoy? Este Fenómeno Afecta a 25 Estados en México

Prepárate, porque este martes, 28 de abril de 2026, hará mucho calor. Te decimos qué fenómeno meteorológico está afectando a 25 estados del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy habrá cielo despejado a medio nublado, en el transcurso del día, sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Video: Clima Hoy en México del 28 de Abril 2026 con Raquel Méndez: Ola de Calor en CDMX

Durante la tarde, se prevén intervalos de chubascos con posibles descargas eléctricas en el Estado de México; y ambiente cálido a caluroso en la región, con prevalencia de la onda de calor en el centro y suroeste del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 31 a 33 °C.

La temperatura mínima en Toluca, Estado de México, se prevé temperatura mínima de 6 a 8 °C y máxima de 26 a 28 °C.

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¿Por qué hace tanto calor hoy?

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un anticiclón en niveles medios de la atmósfera prevalece sobre el territorio nacional, manteniendo ambiente caluroso a extremadamente caluroso en varios estados de la República Mexicana, por lo que persistirá la onda de calor en:

Sinaloa (centro y sur). Chihuahua (suroeste). Coahuila (suroeste). Nuevo León (sur). Durango (noroeste y sur). Zacatecas (norte y sur). Aguascalientes. San Luis Potosí (norte, centro y sur). Nayarit (norte y sur). Jalisco (oeste, sur y suroeste). Colima (este). Michoacán. Guanajuato (noreste). Querétaro (centro y norte). Hidalgo (norte). Puebla (norte y suroeste). Tlaxcala (sur). Morelos. Estado de México (centro y suroeste). Ciudad de México. Tamaulipas (suroeste). Veracruz (centro). Guerrero. Oaxaca (sur y este). Chiapas (centro y oeste).

Un anticiclón es una zona de alta presión atmosférica donde el aire desciende y se estabiliza, lo que impide la formación de nubes. Esto provoca cielos despejados, calor y ausencia de lluvias.

A su vez, en el noreste mexicano, una línea seca y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de probabilidad de formación de torbellinos en el norte de Coahuila.

Finalmente, un canal de baja presión y la afluencia de aire húmedo del golfo de México y océano Pacífico hacia el centro, sur y sureste mexicano, propiciarán lluvias con intervalos de chubascos en Morelos y Michoacán; y lluvias aisladas en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

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Con información de N+

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