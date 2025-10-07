Priscilla Se Intensifica a Huracán Categoría 2 en Su Trayectoria por el Pacífico Mexicano

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que Priscilla se intensificó a huracán categoría 2, mientras se desplaza por el litoral del Pacífico mexicano.

El organismo señaló que el meteoro tiene vientos sostenidos de 155 km/h, con rachas de 195 km/h y un desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

El centro de Priscilla se localiza a 410 km/h al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 390 km/h al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se espera que Priscilla mantenga la categoría hasta el próximo jueves, por lo que la alerta se recomienda atender las indicaciones de Protección Civil.

Conagua mantiene zona de vigilancia en BCS

La Conagua informó que se mantiene zona de vigilancia por efectos de la tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

En las próximas 24 horas, se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Baja California Sur, Sinala y Nayarit.

Mientras que habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán.

Además, también hay alerta por vientos sostenidos de 60 a 70 km/h, con rachas de 80 a 100 km/h, en costas de Baja California Sur.

Lluvias fuertes en cinco estados

De acuerdo con la comisión, el huracán se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur. La circulación lenta y las bandas que dejará a su paso mantendrán la probabilidad de lluvias:

Fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima.

