Pronóstico del Tiempo en México 26 de Abril de 2026: 27 Estados 'Arderán' por la Onda de Calor

Para este domingo 26 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se mantendrá la onda de calor en 27 entidades del país.

Por otra parte, habrá lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como posible formación de torbellinos en el noreste de Coahuila.

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Se esperan lluvias y chubascos en el oriente y sureste del territorio nacional, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México.

Finalmente, el nuevo frente frío se ubicará muy próximo a la frontera noroeste y en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas fuertes en dicha región, así como lluvias aisladas en Baja California.

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Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Morelos y Veracruz.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (norte y noroeste), Morelos (sur), Coahuila (noreste), Nuevo León (norte y este), Tamaulipas (oeste, centro y sur), San Luis Potosí (centro, este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro y sur), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (norte y oeste), Tabasco, Campeche (norte y costa), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Colima y Estado de México (suroeste).

De 30 a 35 °C: Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Zacatecas, Michoacán, Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

Se esperan condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas.

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Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y probabilidad de intervalos chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 30 a 32 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 24 a 26 °C.

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Con información de Conagua

ICM