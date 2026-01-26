Pronóstico del Tiempo Lunes 26 de Enero: ¿En qué Estados Lloverá Fuerte y Dónde Podría Nevar?

Para este lunes 26 de enero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé fuertes lluvias en ocho entidades del país por el frente frío número 30, así como la caída de nieve o aguanieve en dos zonas altas por una masa de aire ártico.

De acuerdo con las previsiones, se espera que el sistema frontal se desplace sobre el sur del Golfo de México, sureste y la Península de Yucatán.

Según el SMN, la masa de aire ártico asociada al frente, mantendrá ambiente frío y bancos de niebla sobre entidades del norte, centro, oriente y sureste; así como ambiente muy frío a gélido en zonas serranas de la Mesa del Norte.

Las lluvias más intensas serán en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Puebla, Yucatán y Quintana Roo, indicó el SMN.

Lluvias en el país

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Nautla, Capital y Las Montañas), Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Hidalgo (Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca y Sotavento).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México y Guerrero.

Las lluvias fuertes a torrenciales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar encharcamientos, deslaves, e inundaciones en zonas bajas

¿Dónde podría nevar?

La autoridad alertó por la caída de nieve o aguanieve en las siguientes zonas:

Pico de Orizaba

Cofre de Perote

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas. Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C : Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

: Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa). De 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C en sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila.

en sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila. De -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas.

en zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. De -5 a 0 °C en Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

en Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. De 0 a 5 °C en las sierras de Baja California Sur, Sinaloa, Michoacán, Querétaro y Ciudad de México.

Clima en el Valle de México

Para el Valle de México, se prevén condiciones de cielo parcialmente nublado a medio nublado durante el día.

Por la mañana, se espera ambiente frío a fresco y bancos de niebla en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México.

Durante la tarde, se pronostica ambiente templado y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la capital del país será de 7 a 9 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua