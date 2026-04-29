Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 29 de Abril de 2026: Altas Temperaturas No Cederán en el País

Para este miércoles 29 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé ambiente caluroso a extremadamente caluroso y baja probabilidad de lluvia sobre la República Mexicana.

La onda de calor se mantendrá sobre 25 entidades del territorio nacional; mientras que un nuevo sistema frontal provocará lluvias y chubascos en zonas del norte y noreste del país.

Se esperan lluvias fuertes en Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste) con fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h con posible formación de torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Finalmente, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera al noroeste del país, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán rachas muy fuertes de viento en dicha región.

Lluvias en el país

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este y noreste) y Nuevo León (centro y noroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C: Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte y centro) y Guerrero (noroeste).

De 40 a 45 °C: Coahuila (suroeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y oeste), San Luis Potosí (centro, sur y este), Nayarit (norte), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro y suroeste), Oaxaca (sur y este), Chiapas (oeste), Morelos (sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Veracruz (centro), Campeche (norte), Yucatán (oeste y suroeste) y Quintana Roo (oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Estado de México (suroeste) y Tabasco.

De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Ciudad de México y Tlaxcala.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente templado y bruma en la región.

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Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 32 a 34 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 26 a 28 °C. Prevaleciendo la onda de calor en Ciudad de México y Estado de México (centro y suroeste).

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Con información de Conagua

ICM