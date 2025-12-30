Pronóstico del Tiempo MIÉRCOLES 31 de Diciembre 2025: Así Estará el Clima en Último Día del Año

Para este miércoles 31 de diciembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la masa de aire ártico cubrirá el noreste, oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán.

Esto mantendrá lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; chubascos en Puebla, Campeche y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Yucatán.

Dicha masa ártica, seguirá generando evento de norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde, en la costa de Veracruz (centro y sur), y rachas de 40 a 60 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con oleaje elevado en costas de dichos estados.

Además, persistirá ambiente muy frío a frío con heladas en entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluyendo al Valle de México, y con bancos de niebla en oriente y sureste del país. Se prevé que al finalizar el día la masa de aire ártico comenzará a modificar sus características térmicas.

Por otra parte, se esperan rachas fuertes de viento, chubascos y lluvias fuertes en el noroeste de México, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en la península de Baja California, así como la probabilidad de caída de nieve o aguanieve durante la noche en la sierra de San Pedro Mártir, BC.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en el occidente y sur del territorio nacional.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Baja California Sur.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Papaloapan), Campeche y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Yucatán.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierra de San Pedro Mártir, BC.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Colima, Michoacán y Guerrero.

De 30 a 35 °C: Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Oaxaca (costa y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente frío a fresco en la región; y muy frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde ambiente templado, cielo medio nublado y sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 16 a 18 °C.

