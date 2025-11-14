Pronóstico del Tiempo SÁBADO 15 de Noviembre 2025: Habrá Un Marcado Descenso de la Temperatura

Para este sábado 15 de noviembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste del país, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro).

Además, se pronostica marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento de 60 a 70 km/h en la región; asimismo, se prevé la caída de nieve y/o aguanieve durante la tarde y noche de este día en las sierras del norte de Baja California.

Video: Frente Frío 14 Baja Temperaturas en Todo México y Provoca Heladas en Varias Regiones

Por otro lado, habrá lluvias con chubascos en entidades del oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, con lluvias puntuales fuertes en Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur).

En el resto del territorio nacional, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (noroeste), Chiapas (sur) y Quintana Roo (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Oaxaca, Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz (región Papaloapan) y Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra).

Caída de nieve y/o aguanieve: sierras de Baja California (norte).

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (costa).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (costa, centro y sur), Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas (sur).

Temperaturas mínimas

De -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

De -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora.

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Clima en el Valle de México

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, y en zonas altas del Valle de México ambiente muy frío con heladas y bancos de niebla.

Por la tarde se pronostica ambiente templado a cálido, cielo despejado a medio nublado sin lluvias en la Ciudad de México y en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM