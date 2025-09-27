Pronóstico del Tiempo SÁBADO 27 de Septiembre de 2025: ¿Cómo Estará el Clima en Tu Estado?

Para este sábado 27 de septiembre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Por otra parte, el sistema frontal núm. 4 se extenderá desde el golfo de México al centro de Veracruz, propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste y oriente del país.

También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, adicionalmente de la península de Yucatán.

Asimismo, el huracán Narda continuará su desplazamiento hacia el oeste; originando oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California.

Finalmente, prevalecerá el ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del territorio nacional; con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Estado de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Colima, Querétaro e Hidalgo.

Temperaturas máximas

De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Sonora (sur), Chihuahua (noreste), Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Campeche.

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Clima en el Valle de México

Habrá condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 22 a 24 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

