Muere Mujer Adulto Mayor Golpeada por Piedra que Cayó de un Cerro tras Fuertes Lluvias en Sonora

Una mujer identificada como Margarita “N” falleció este viernes en Nogales, Sonora luego de ser alcanzada por una piedra que se desprendió de un cerro en el periférico oriente, aparentemente a consecuencia de las lluvias registradas en la región.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:40 de la tarde, cuando la víctima viajaba en un vehículo acompañada de su hija. Según el testimonio, una roca impactó el cristal y lesionó a la mujer en la cabeza, por lo que de inmediato se trasladaron a la Estación de Bomberos número 4, en la colonia San Miguel.

Elementos de Bomberos le brindaron primeros auxilios y aplicaron maniobras de reanimación, sin embargo, la mujer ya no presentaba signos vitales.

En el sitio se aseguró una piedra de grandes dimensiones como indicio, mientras que en el Periférico Oriente se detectó la presencia de múltiples rocas y tierra sobre la carretera, provenientes de los cerros aledaños, por lo que la autoridad clasificó el hecho como muerte fortuita.

El municipio de Nogales de los más afectados por lluvias en Sonora

En el municipio de Nogales se han presentado varias afectaciones, entre ellas 3 vehículos atrapados, la inundación en una casa habitación, la caída del techo de una casa, dos postes caídos, dos crecidas de arroyos, deslaves, la formación de tres socavones, un corto circuito y dos árboles caídos, todos estos sin que se presentaran personas lesionadas.

Luego de que el pronóstico indica que continuará el alto potencial de lluvias para el oriente y sur del estado durante la noche y madrugada del sábado, autoridades llaman a atender las recomendaciones y cualquier situación reportarla al número de emergencias 911.

con información de Gustavo Moreno.

ABM