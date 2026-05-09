Pronóstico del Tiempo SÁBADO 9 de Mayo 2026: ¿En Qué Estado Terminará la Onda de Calor?

Para este sábado 9 de mayo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana.

Se mantendrá la onda de calor en distintas regiones de 22 estados; iniciando en Sonora (sureste y este) y Baja California Sur (sur), y finalizando en la Ciudad de México.

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Por otro lado, se esperan chubascos y lluvias fuertes en el noreste, oriente, centro y sureste del país; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas.

A su vez, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionara lluvias aisladas en el occidente y sur del país y rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en la Mesa del Norte.

Finalmente, el ingreso de humedad del mar Caribe, originará lluvias aisladas en la península de Yucatán.

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chiapas (centro y sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (este y sureste), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro) y Tabasco (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

Mayores a 45 °C: Sonora (sur y este), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Michoacán (centro), Oaxaca (norte y centro), Chiapas (oeste), Morelos, Veracruz (sur), Tabasco (este y sur), Campeche (norte y oeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (suroeste), Tamaulipas (centro y sur), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato (noreste), San Luis Potosí (sur), Querétaro (norte y centro), Estado de México (suroeste), Hidalgo (norte y noroeste), Puebla (suroeste), y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Nuevo León y Aguascalientes.

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Sonora y Estado de México.

Clima en el Valle de México

Habrá cielo despejado y ambiente templado al amanecer; frío en zonas altas del Estado de México.

Hacia la tarde, ambiente cálido y cielo medio nublado a nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, con posibles descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 15 a 17 °C y la máxima de 27 a 29 °C, finalizando para este día la onda de calor en la Ciudad de México. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 23 a 25 °C, prevaleciendo la onda de calor en el suroeste.

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Con información de Conagua

ICM