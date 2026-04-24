Pronóstico del Tiempo VIERNES 24 de Abril 2026: ¿En Qué Estados Llegará el Calor a los 45 °C?

Para este viernes 24 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Habrá lluvias y chubascos en el oriente y sureste del país, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana y la península de Yucatán.

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Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), Colima (este) y Michoacán (sur y suroeste).

También en Guerrero (noroeste, este y sur), Morelos, Nuevo León (sur), Tamaulipas (suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (centro), Hidalgo (norte y este), Veracruz (centro), Oaxaca (sur) y Chiapas (centro y noreste).

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Lluvias en el país

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas

De 40 a 45 °C: Durango (noroeste), Sinaloa (centro), Jalisco (sur y suroeste), Michoacán (centro), Guerrero (noroeste), Morelos (sur), Tamaulipas (centro y suroeste), San Luis Potosí (centro, este y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz (centro), Oaxaca (norte y centro), Campeche (oeste y noroeste) y Yucatán (oeste y suroeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur (sur), Sonora, Nayarit, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (norte y suroeste), Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Aguascalientes y Estado de México (suroeste).

Temperaturas mínimas

De -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

De 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Zacatecas, Estado de México y Puebla.

Clima en el Valle de México

Se esperan condiciones de cielo medio nublado en el transcurso de este día. Al amanecer, ambiente fresco en la región y frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente templado a cálido y probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y en el Estado de México, con posibles descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 23 a 25 °C.

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Con información de Conagua

ICM