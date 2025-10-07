Se Forma la Tormenta Tropical Jerry en el Atlántico: ¿Dónde se Ubica?
N+
La Conagua vigila la tormenta tropical Jerry, que se formó hoy, 7 de octubre de 2025, en el Atlántico.
COMPARTE:
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso hoy, 7 de octubre de 2025, por un ciclón en el océano Atlántico. Te decimos dónde se ubica la tormenta tropical Jerry.
Jerry avanza sobre el Atlántico central, se localiza a 2,120 km al este-sureste de las Antillas menores y a 4,640 km al este de las costas de Quintana Roo.
Cabe recordar que Jerry es el décimo ciclón de la temporada en el Atlántico, estos serán los nombres de los siguientes fenómenos meteorológicos que se esperan:
-
Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor, Olga, Pablo, Rebekah, Sebastien, Tanya, Van, Wendy.
Hasta ahora suman diez ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand y Jerry, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra este año en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.
Noticia relacionada: Marea Alta Tras Paso de Priscilla Provoca Cierre de Playas y Salida de Oleaje en Puerto Vallarta
Lluvias en el país
De acuerdo con el reporte de la Conagua, para hoy, 7 de octubre de 2025, se prevén lluvias en varios estados del país:
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas en: Baja California Sur (sur), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y centro), Oaxaca (norte y este), Chiapas, Puebla (este), Veracruz (costa y sur), Tabasco, Campeche (este y suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (este, centro y sur).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en: Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes en: Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos.
- Intervalos de chubascos en: Chihuahua, Coahuila, Aguascalientes y Guanajuato.
- Lluvias aisladas en: Baja California y Sonora.
Historias recomendadas:
- Avanza Acuerdo de Paz en Gaza mientras Hamás Describe Ataque del 7 de Octubre en Israel
- Indagan 2 Buques Extranjeros por Transportar Cargamentos de Droga a Sinaloa y Sonora.
- UNAM Despedirá a Julieta Fierro con un Homenaje en la Noche de las Estrellas 2025.
Con información de N+.
Rar