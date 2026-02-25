Inicio Nacional ¿Cómo Aplicar en la Convocatoria SSPC Febrero 2026? Pagan 32 Mil Pesos en Vacantes Abiertas

Si te interesa formar parte de la SSPC debes cumplir una serie de requisitos y reunir un par de documentos para aplicar por una de las vacantes abiertas

¿Cuánto Pagan y Cómo Aplicar a Convocatoria SSPC en Febrero 2026 para Agente de Investigación?

¿Cómo aplicar a una de las vacantes de 32 mil pesos para ser Policía de Investigación en México?, foto: X @SSPCMexico.

Si estás en busca de trabajo, debes saber que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad del Gobierno de México lanzaron una convocatoria para reclutar agentes de Investigación e Inteligencia. Y en N+ te decimos cómo aplicar a estas vacantes que pagan 32 mil pesos, así como los requisitos. 

Si bien la convocatoria abrió en 2025, a través de sus redes sociales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar Garcia Harfuch, comunicó que sigue en búsqueda de perfiles de hombres y mujeres que sean aptos para cubrir esas vacantes durante este 2026. 

Si bien en una nota previa ya te habíamos dado a conocer cuándo pagan las Vacantes del Bienestar en el Gobierno de México y cómo aplicar, vale la pena que explores esta opción para convertirte en agente de investigación o inteligencia. 

Ten en cuenta que esta convocatoria de reclutamiento es gratuita y no se solicita información personal vía telefónica ni por redes sociales. 

Video: Escasa Participación Juvenil Afecta Formación Policial en Baja California

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a una vacante de 32 mil pesos para ser agente de Investigación? 

Si eres mujer u hombre con nacionalidad mexicana de 23 a 35 años de edad puedes aplicar a esta convocatoria, sólo debes cerciorarte que cumples con los siguientes requerimientos: 

  • Licenciatura concluida
  • Sin antecedentes penales ni procesos judiciales 
  • No estar inhabilitado como servidor público 
  • Nacionalidad mexicana 
  • Óptimo estado de salud física y mental 

Además, hay una serie de requisitos específicos que deben cumplir hombres y mujeres

Mujeres

  • Estatura mínima 1.50 metros 
  • Buen estado de salud física y mental 

Hombres

  • Estatura mínima 1.60 metros
  • Buen estado de salud física y mental 

Es muy importante que seas una persona que tenga interés en la investigación policial, el análisis de la información, uso de tecnologías innovadoras y estrategias para combatir el crimen. 

Una vez que has comprobado que estás entre los perfiles solicitados por la SSPC, debes reunir los documentos que se enlistan a continuación para poder aplicar a la convocatoria.

Documentos para aplicar a SSPC en Febrero 2026

  1. Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional) 
  2. Acta de nacimiento 
  3. CURP
  4. Título o cédula profesional de licenciatura 
  5. Constancia de no antecedentes penales (Federal y estatal) 
  6. Constancia de no deudor alimentario 
  7. Constancia de No Inhabilitación 
  8. Declaración firmada de no consumo de sustancias ni alcoholismo 
  9. Certificado médico de institución pública 
  10. Cartilla Militar Liberada 
  11. Curriculum Vitae con foto y firma 
  12. Comprobante de domicilio 
  13. Constancia de Situación Fiscal 
  14. 3 cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral) 
  15. 2 fotos tamaño infantil (color, mate, fondo blanco, sin accesorios) 

Ten en cuenta que para aplicar a esta vacante debes ser una persona con disponibilidad para cambio de residencia y cambios rotativos. 

Video: Amplían Facultades de la SSPC; Coordinará la Estrategia Nacional de Seguridad

¿Cómo aplicar a la convocatoria por una vacante de 32 mil pesos más prestaciones en la SSPC? 

De acuerdo con la SSPC, si resultas seleccionado como agente de investigación e inteligencia podrás gozar de un sueldo mensual de 32 mil pesos netos más prestaciones, entre las que se incluyen: ISSSTE, FOVISSSTE, seguro de vida institucional, estancias infantiles, ahorro solidario y aguinaldo de 40 días. 

Para poder aplicar, debes seguir el siguiente proceso: 

  1. Aplicar al registro en la página de la SSPC https://reclutamiento.sspc.gob.mx/
  2. Llenar el formulario con tu información personal, lugar de residencia, datos de contacto y tallas. 
  3. Esperar a que tu información sea validada tras la carga completa 
  4. Te enviarán un correo con cita en sede correspondiente 
  5. Te llamarán a una cita presencial en la sede regional 
  6. Te harán una evaluación física, médica y de valores
  7. Te evaluarán en el Centro de Confianza
  8. Confirmarán los resultados de aceptación al curso de formación inicial 

 

