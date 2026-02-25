¿Cómo Aplicar en la Convocatoria SSPC Febrero 2026? Pagan 32 Mil Pesos en Vacantes Abiertas
Si te interesa formar parte de la SSPC debes cumplir una serie de requisitos y reunir un par de documentos para aplicar por una de las vacantes abiertas
Si estás en busca de trabajo, debes saber que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad del Gobierno de México lanzaron una convocatoria para reclutar agentes de Investigación e Inteligencia. Y en N+ te decimos cómo aplicar a estas vacantes que pagan 32 mil pesos, así como los requisitos.
Si bien la convocatoria abrió en 2025, a través de sus redes sociales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar Garcia Harfuch, comunicó que sigue en búsqueda de perfiles de hombres y mujeres que sean aptos para cubrir esas vacantes durante este 2026.
Si bien en una nota previa ya te habíamos dado a conocer cuándo pagan las Vacantes del Bienestar en el Gobierno de México y cómo aplicar, vale la pena que explores esta opción para convertirte en agente de investigación o inteligencia.
Ten en cuenta que esta convocatoria de reclutamiento es gratuita y no se solicita información personal vía telefónica ni por redes sociales.
¿Cuáles son los requisitos para aplicar a una vacante de 32 mil pesos para ser agente de Investigación?
Si eres mujer u hombre con nacionalidad mexicana de 23 a 35 años de edad puedes aplicar a esta convocatoria, sólo debes cerciorarte que cumples con los siguientes requerimientos:
- Licenciatura concluida
- Sin antecedentes penales ni procesos judiciales
- No estar inhabilitado como servidor público
- Nacionalidad mexicana
- Óptimo estado de salud física y mental
Además, hay una serie de requisitos específicos que deben cumplir hombres y mujeres
Mujeres
- Estatura mínima 1.50 metros
- Buen estado de salud física y mental
Hombres
- Estatura mínima 1.60 metros
- Buen estado de salud física y mental
Es muy importante que seas una persona que tenga interés en la investigación policial, el análisis de la información, uso de tecnologías innovadoras y estrategias para combatir el crimen.
Una vez que has comprobado que estás entre los perfiles solicitados por la SSPC, debes reunir los documentos que se enlistan a continuación para poder aplicar a la convocatoria.
Documentos para aplicar a SSPC en Febrero 2026
- Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional)
- Acta de nacimiento
- CURP
- Título o cédula profesional de licenciatura
- Constancia de no antecedentes penales (Federal y estatal)
- Constancia de no deudor alimentario
- Constancia de No Inhabilitación
- Declaración firmada de no consumo de sustancias ni alcoholismo
- Certificado médico de institución pública
- Cartilla Militar Liberada
- Curriculum Vitae con foto y firma
- Comprobante de domicilio
- Constancia de Situación Fiscal
- 3 cartas de recomendación (familiar, vecinal, laboral)
- 2 fotos tamaño infantil (color, mate, fondo blanco, sin accesorios)
Ten en cuenta que para aplicar a esta vacante debes ser una persona con disponibilidad para cambio de residencia y cambios rotativos.
¿Cómo aplicar a la convocatoria por una vacante de 32 mil pesos más prestaciones en la SSPC?
De acuerdo con la SSPC, si resultas seleccionado como agente de investigación e inteligencia podrás gozar de un sueldo mensual de 32 mil pesos netos más prestaciones, entre las que se incluyen: ISSSTE, FOVISSSTE, seguro de vida institucional, estancias infantiles, ahorro solidario y aguinaldo de 40 días.
Para poder aplicar, debes seguir el siguiente proceso:
- Aplicar al registro en la página de la SSPC https://reclutamiento.sspc.gob.mx/
- Llenar el formulario con tu información personal, lugar de residencia, datos de contacto y tallas.
- Esperar a que tu información sea validada tras la carga completa
- Te enviarán un correo con cita en sede correspondiente
- Te llamarán a una cita presencial en la sede regional
- Te harán una evaluación física, médica y de valores
- Te evaluarán en el Centro de Confianza
- Confirmarán los resultados de aceptación al curso de formación inicial
#SSPC | Sigue abierta la Convocatoria para Agentes de Investigación e Inteligencia; prepárate profesionalmente y trabaja para fortalecer la seguridad en el país. 🇲🇽— Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) February 25, 2026
🔹 Consulta los requisitos en 👉🏼 https://t.co/HOs99Vramk pic.twitter.com/uXjELQyLfT
