¿A Qué Acuerdo Llegó México con EUA para Entrega de Agua? Sheinbaum Explica el Trato

En la conferencia de prensa matutina de hoy, 15 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó a qué acuerdo llegó México con Estados Unidos para la entrega de agua.

En ese sentido, reiteró que el acuerdo no implica comprometer el consumo humano o la actividad agrícola en el país, pero que el trato que tuvieron fue amable y detalló que aplazaron el plazo para la entrega.

Ellos pedían que en diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros decíamos que no se podía. Se logró una cuerdo para entregarle en más tiempo. Se llegó a un acuerdo y al mismo tiempo seguirnos reuniendo.

Previamente, en N+ te compartimos qué ha pasado en materia de agua entre México y EUA: México y Estados Unidos Alcanzan Acuerdo para Gestión de Agua en la Cuenca del Río Bravo.

Video: México y Estados Unidos Logran Acuerdo Sobre Tratado de Aguas de 1944

Nota relacionada: Sheinbaum Explica por qué No se Entregó Más Agua a Estados Unidos y Confía en Llegar a Acuerdo.

En breve más información.

Historias recomendadas:

FBPT