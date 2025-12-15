¿A Qué Acuerdo Llegó México con EUA para Entrega de Agua? Sheinbaum Explica el Trato
N+
Este lunes, la presidenta explicó qué se acordó con Estados Unidos en materia de agua
COMPARTE:
En la conferencia de prensa matutina de hoy, 15 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó a qué acuerdo llegó México con Estados Unidos para la entrega de agua.
En ese sentido, reiteró que el acuerdo no implica comprometer el consumo humano o la actividad agrícola en el país, pero que el trato que tuvieron fue amable y detalló que aplazaron el plazo para la entrega.
Ellos pedían que en diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros decíamos que no se podía. Se logró una cuerdo para entregarle en más tiempo. Se llegó a un acuerdo y al mismo tiempo seguirnos reuniendo.
Previamente, en N+ te compartimos qué ha pasado en materia de agua entre México y EUA: México y Estados Unidos Alcanzan Acuerdo para Gestión de Agua en la Cuenca del Río Bravo.
Nota relacionada: Sheinbaum Explica por qué No se Entregó Más Agua a Estados Unidos y Confía en Llegar a Acuerdo.
En breve más información.
Historias recomendadas:
- Aviso de México por Casos de Súper Gripe H3N2: ¿En Dónde Hay Alerta por la Enfermedad?.
- ¿Por Qué se Cae Mucho el Cabello en Cierta Época del Año? Estos Meses Debes Cuidarte Más.
- Súper Gripe H3N2, ¿Nueva Pandemia? Director de Epidemiología Explica Situación en México.
FBPT