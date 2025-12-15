Inicio Nacional ¿A Qué Acuerdo Llegó México con EUA para Entrega de Agua? Sheinbaum Explica el Trato

¿A Qué Acuerdo Llegó México con EUA para Entrega de Agua? Sheinbaum Explica el Trato

|

N+

-

Este lunes, la presidenta explicó qué se acordó con Estados Unidos en materia de agua

Una presa de agua en México.

EUA y México llegaron a un acuerdo para la gestión del Río Bravo. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

En la conferencia de prensa matutina de hoy, 15 de diciembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó a qué acuerdo llegó México con Estados Unidos para la entrega de agua.

En ese sentido, reiteró que el acuerdo no implica comprometer el consumo humano o la actividad agrícola en el país, pero que el trato que tuvieron fue amable y detalló que aplazaron el plazo para la entrega. 

Ellos pedían que en diciembre se entregara una cantidad de agua y nosotros decíamos que no se podía. Se logró una cuerdo para entregarle en más tiempo. Se llegó a un acuerdo y al mismo tiempo seguirnos reuniendo.

Previamente, en N+ te compartimos qué ha pasado en materia de agua entre México y EUA: México y Estados Unidos Alcanzan Acuerdo para Gestión de Agua en la Cuenca del Río Bravo.

Video: México y Estados Unidos Logran Acuerdo Sobre Tratado de Aguas de 1944

Nota relacionada: Sheinbaum Explica por qué No se Entregó Más Agua a Estados Unidos y Confía en Llegar a Acuerdo.

 

 

En breve más información.

Historias recomendadas:

 

FBPT

Claudia Sheinbaum Pardo
Inicio Nacional Como es nuevo tratado de agua 2025 México estados unidos sheinbaum explica acuerdo