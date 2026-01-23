Compra de Camionetas para SCJN Desata Polémica: ¿Qué Dijo Sheinbaum Sobre la Adquisición?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que la adquisición de camionetas de seguridad para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) significó un ahorro superior a mil millones de pesos.

Durante su conferencia de prensa de hoy, 23 de enero de 2026, la mandataria nacional fue cuestionada sobre este tema, que desató polémica por el contraste con los llamados a la austeridad.

Sheinbaum comentó que cuando supo del caso, solicitó información a través de la Secretaría de Gobernación, según la cual la adquisición tuvo que ver con el cambio de un contrato de renta por la compra de unidades.

Había un contrato de renta de vehículos y decidieron sustituirlo por la compra y ahorraron más de mil millones de pesos en este proceso.

Así lo expuso la presidenta sobre la explicación que recibió, y añadió que el Órgano de Administración del Poder Judicial debe informar “sobre esta adquisición”.

Video relacionado: La Presidenta Sheinbaum Buscará Dialogar con Trump y Carney para que Se Mantenga Acuerdo Comercial.

Compra de camionetas

El caso se refiere a la compra de camionetas de la marca Jeep para los nuevos integrantes del máximo tribunal, cada una valuada en 1.7 millones de pesos, sin considerar medidas de protección como blindaje.

Sheinbaum indicó que pidió datos sobre ello y que la Secretaría de Gobernación consultó al Órgano de Administración de la Corte, misma que relacionó la compra a medidas de seguridad.

“Con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de quienes desempeñan funciones de alta responsabilidad institucional la SCJN tomó la decisión de renovar la flotilla vehicular asignada a ministras y ministros, mediante la adquisición de nueve unidades”, apuntó la Corte en una nota informativa.

Noticia relacionada: México, Atento a lo que Pasa, Dice Sheinbaum sobre Interés de Trump de Anexar Groenlandia a EUA.

Seguridad de ministros

Al ser cuestionada sobre si existía alguna amenaza específica contra ministros ante estas medidas de seguridad, Sheinbaum respondió que “todo ello tiene que informarlo” la SCJN.

La Corte, en tanto, afirmó que la decisión se sustentó en opiniones técnicas de autoridades federales, que concluyeron que las unidades en uso ya no cumplían con estándares adecuados de seguridad.

Sostuvo que la compra no respondió a “consideraciones discrecionales”.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb.