Convocatoria IMSS Bienestar 2026: Fechas y Requisitos de Reclutamiento de Médicos Especialistas

El IMSS-Bienestar abrió la convocatoria 2026 para médicas y médicos especialistas, y si te interesa laborar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, acá te traemos las fechas y requisitos del reclutamiento en la bolsa de trabajo.

El reclutamiento IMSS Bienestar 2026 está dirigido exclusivamente para médicas y médicos especialistas, con excepción de Medicina Familiar, que egresaron de otras instituciones este año, o en años anteriores en hospitales externos o del IMSS, por lo que si es tu caso, esta convocatoria es para ti.

Requisitos de la Convocatoria IMSS Bienestar 2026

Los interesados deben hacer su registro en la página web del IMSS, en el siguiente enlace: www.imss.gob.mx, en la sección Convocatoria Médicas y Médicos Especialistas 2026, y deberán contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar o pasaporte).

Acta de nacimiento actualizada (último mes).

Comprobante de domicilio reciente (últimos 3 meses).

Clave Única de Registro de Población (CURP), formato que incluye código QR.

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), impreso desde el portal del SAT.

Número de Seguridad Social.

En caso de contar con antecedentes laborales en el IMSS, presentar comprobante de pago.

Personas egresadas de otras instituciones, generación 2026

De instituciones del Sector Público o de Organismos Públicos Descentralizados:

Diploma institucional de la especialidad, emitido a nivel federal.

Certificación vigente del Consejo de la especialidad médica que corresponda, o documento oficial que demuestre que se encuentra en trámite.

De instituciones del Sector Privado:

Diploma de especialidad emitido por la institución privada reconocida ante la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).

Certificación vigente del Consejo de la especialidad médica que corresponda, o documento oficial que demuestre que se encuentra en trámite.

Personas egresadas de generaciones anteriores (cualquier institución, incluyendo el IMSS):

Cédula profesional de la especialidad a la que solicita ingreso.

Título universitario de la especialidad médica de alguna institución educativa avalada por la CIFRHS.

Certificación vigente del Consejo de la especialidad médica que corresponda.

Fechas del reclutamiento IMSS Bienestar 2026

Las médicas y médicos especialistas deben realizar su registro a la Convocatoria del IMSS Bienestar 2026 a más tardar el miércoles 4 de marzo, para recibir su invitación al reclutamiento que se realizará del 11 al 13 de marzo en las instalaciones del Centro de Convenciones Churubusco ubicado en Calzada de Tlalpan #1721, Col. San Diego Churubusco, Alcaldía Coyoacán, C. P. 04120, Ciudad de México.

Los aspirantes conocerán la fecha y hora en la que deben presentarse al evento de reclutamiento directamente en el correo electrónico que proporcionen como medio de contacto en el registro en línea, de tal manera que deberán estar pendientes de su bandeja de entrada.

