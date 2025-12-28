¿Cuál Es el Recorrido del Tren Interoceánico en México? Conoce Su Ruta

El Ferrocarril o Tren Interoceánico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un sistema de transporte impulsado por el Gobierno de México que cuenta con tres líneas ferroviarias ubicadas en el suroeste del país.

El corredor tiene como objetivo convertirse en una plataforma logística de alcance global, enfocada en la manufactura y el traslado de mercancías entre el océano Pacífico y el océano Atlántico, cruzando el Istmo de Tehuantepec principalmente a través de la Línea Z, que también es de pasajeros, y es donde ocurrió un grave accidente este 28 de diciembre de 2025, que ha dejado hasta el momento 13 personas muertas y 98 heridas.

Descarrilamiento Hoy en Oaxaca: Confirman 13 Muertos por Accidente de Tren Interoceánico en Nizanda

El sistema fue inaugurado en diciembre de 2023 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador: el tren de carga inició operaciones el 17 de diciembre, mientras que el tren de pasajeros comenzó el 22 de diciembre, como parte de los planes nacionales de infraestructura ferroviaria con proyección de 2018 a 2050.

Rutas del Tren Interoceánico

Línea Z (pasajeros): Es la principal ruta del sistema y está administrada por la Secretaría de Marina de México. Tiene una extensión de 212 kilómetros y brinda servicio de ida y vuelta entre Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca.

En su recorrido atiende ocho estaciones: Coatzacoalcos, Medias Aguas, Donaji, Mogoñe, Matías Romero, Chivela, Ixtepec y Salina Cruz. El tiempo estimado de viaje es de siete horas.

Los trenes cuentan con una capacidad aproximada de 400 pasajeros, con posibilidad de ampliarse mediante la incorporación de más vagones, y ofrecen tres categorías de servicio: turista, ejecutivo y gerencial.

Línea FA: Esta línea conecta Coatzacoalcos, Veracruz, con Palenque, Chiapas, y Roberto Ayala, Tabasco, a lo largo de 310 kilómetros de vías ferroviarias, fortaleciendo la interconexión regional en el sureste del país.

Línea K: Comunica Ciudad Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en un trayecto de 476 kilómetros, ampliando la cobertura del corredor hacia la frontera sur de México, estará lista en junio de 2026.

