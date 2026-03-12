¿Cuáles Son los Bancos que Abren el 16 de Marzo 2026? Estas Sucursales Trabajan en Día Festivo

Este lunes 16 de marzo de 2026 es un día de descanso obligatorio oficial, por lo que no todos los bancos abrirán, pero si tienes que realizar alguna transacción o trámite importante, en N+ te compartimos cuáles sucursales sí trabajan.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM) aunque la mayoría de las sucursales permanecerán cerradas, sí habrá bancos que operarán con normalidad.

El descanso obligatorio corresponde al tercer lunes de marzo, fecha con la que se conmemora el natalicio de Benito Juárez, que fue el 21 de marzo de 1806, en San Pablo Guelatao, Oaxaca.

De acuerdo con el Gobierno federal, fue de origen indígena y formación jurídica en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, ocupó diversos cargos públicos a lo largo de su carrera, tales como regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local, gobernador del estado, magistrado y presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luego. se convirtió en presidente de México.

Video: Benito Juárez y su Papel en la Masonería de México

Noticia relacionada: ¿Por Qué no Hay Clases el Lunes 16 de Marzo de 2026? SEP Confirma Para Quiénes Aplica el Feriado.

¿Cuáles son los bancos que sí abren el lunes 16 de marzo de 2026?

De acuerdo con el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Diario Oficial de la Federación (DOF), los bancos que si abren el lunes de 16 de marzo son:

Sucursales bancarias ubicadas dentro de supermercados.

Bancos instalados en plazas y centros comerciales. Estas oficinas suelen mantener sus horarios habituales, aun cuando se trate de un día festivo.

Para quienes necesiten realizar operaciones financieras el 16 de marzo, la ABM recordó que los usuarios cuentan con múltiples alternativas disponibles las 24 horas:

Banca digital desde aplicaciones o portales web.

Banca telefónica

En los más de 66 mil cajeros automáticos que se encuentran en todo el país

Estos servicios permiten realizar pagos, transferencias, consultas de saldo y otras operaciones sin necesidad de acudir a una sucursal.

Historias recomendadas:

FBPT