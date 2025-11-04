¿Cuándo Salen Resultados de Becas IPN 2026-1? Este Día Dan Listas de Apoyos de 5700 y 6600 Pesos

Los resultados de las Becas IPN 2026-1 están a punto de ser publicados, por lo que si solicitaste una, acá te decimos cuándo salen en SIBec las listas de estudiantes aceptados que recibirán apoyos que van de los 5,700 pesos, 6,600 pesos y hasta 20 mil pesos en noviembre 2025.

Luego de que el registro se realizará a finales de septiembre y octubre de 2025, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) dará a conocer a los alumnos de media superior y licenciatura que recibirán la beca institucional, de excelencia, cultural o deportiva.

¿Cuánto pagan las Becas IPN 2026-1?

Las Becas del IPN tienen el objetivo de contribuir a la permanencia, egreso, continuación de estudios del Alumnado de Educación Media Superior, Nivel Superior y Posgrado. Además de ayudar en el desarrollo de actividades académicas, culturales y deportivas. Estos son los montos que ofrecen en el periodo 2026-1:

Beca Institucional

Media Superior: $5,700 pesos

Licenciatura: $6,600 pesos

Beca Excelencia

Nivel Superior: $19,000 pesos

Beca Cultural

Medio Superior: $6,000 pesos

Licenciatura: $7,000 pesos

Beca Cultural Carmen de la Fuente

$20,000 para nivel medio superior y licenciatura

Beca Deportiva

Medio Superior: $6,000 pesos

Licenciatura: $7,000 pesos

Beca Deportiva Jacinto Licea

Nivel Medio Superior y Licenciatura: $15,000 pesos por participar en un equipo selectivo en eventos federados o de la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU) o en campeonatos universitarios.

Nivel Medio Superior y Licenciatura: $20,000 pesos por participar en eventos del sistema nacional de competencias de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) o de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

¿Cuándo salen los resultados de las Becas IPN 2026-1?

Los resultados de la Beca Institucional, de excelencia, cultural o deportiva para estudiantes de media superior y de universidad se publicarán el viernes 7 de noviembre 2025 en el sitio web www.sibec.ipn.mx y en las páginas oficiales de las Unidades Académicas.

En caso de que resultes como beneficiario de alguna de las Becas IPN y seas mayor de edad, deberás registrar una cuenta bancaria a tu nombre. Si aún no cumples la mayoría de edad, podrás registrar la cuenta de tu tutor presentando la carta de autorización de dispersión con la documentación solicitada.

Esta etapa del proceso se realizará del 10 al 14 de noviembre de 2025 en la página del SIBec y la fecha tentativa del pago a los beneficiarios es el 28 de noviembre de 2025, de acuerdo con información en la convocatoria.

