¿Cuándo Se Debe Cambiar un Tanque de Gas Estacionario? Medidas para Evitar Accidentes por Fugas

Las fugas de gas en los hogares pueden causar flamazos e incendios, explosiones, intoxicaciones, quemaduras y otros daños a la salud, por lo cual es necesario tomar precauciones y seguir los consejos de expertos para prevenir accidentes.

Aquí en N+ te compartimos las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX), entre las cuales se encuentra sustituir el tanque estacionario cada cierto tiempo. A continuación, te presentamos todos los detalles.

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La dependencia además alertó sobre los daños a la salud por inhalar gas:

Dolor de cabeza.

Náuseas.

Vómito.

Dificultad para respirar.

Mareos.

Puede ocasionar la muerte.

¿Cada cuánto se tiene que cambiar el tanque estacionario?

A través de una campaña en redes sociales para prevenir los accidentes por fugas de gas, la dependencia indicó que los tanques estacionarios se deben sustituir cada 10 años.

“Los tanques estacionarios tienen un tiempo de vida de 10 años; sus válvulas deben cambiarse cada cinco años, y deberán mantenerse pintados para evitar la corrosión exterior”, recomendó.

Asimismo, pidió a la ciudadanía que no permita que el tanque sea llenado a más de 80% de su capacidad, así como consultar a un técnico especializado para la instalación conforme a la norma.

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¡Protégete de las fugas de gas!



Las fugas de gas son la causa principal de incendios e intoxicaciones dentro del hogar. Verifica con regularidad que las instalaciones se encuentren en buenas condiciones. Si encuentras desperfectos, realiza los trabajos correctivos pertinentes.… pic.twitter.com/Y3QaSH1jZM — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 18, 2026

Normas de calidad en cilindros de gas

Sobre los cilindros de gas, la dependencia instó a los pobladores a revisar que éstos cumplan normas de calidad:

Debe tener cuello protector.

Cinta plástica de seguridad.

Llave de seguridad para cerrar.

Identificación de la empresa envasadora.

Etiqueta de seguridad opcional.

No aceptes cilindros con abolladuras, oxidados o en mal estado.

“Cuando compres tu cilindro de gas, verifica que no tenga fuga, no esté golpeado, que no presente corrosión; y revisa su fecha de caducidad. Revisa cada tres meses las tuberías de gas (cobre rígido, flexible y mangueras)”, señaló.

Asimismo, expuso que las fugas se pueden detectar colocando agua jabonosa en conexiones y válvulas.

Para reportar una fuga de gas, la ciudadanía puede reportar al 911 o al 55 5683-2222.

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Con información de N+.

spb