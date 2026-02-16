Billete Ganador: ¿Dónde Cayó el Premio Mayor de Lotería Nacional del 15 de Febrero 2026?

La Lotería Nacional realizó el Sorteo Especial 309 este 15 de febrero de 2026 en conmemoración por el Día del Amor y la Amistad y si compraste tu cachito o te interesa saber en qué estados salieron los billetes ganadores, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 27 millones de pesos.

Este domingo se llevó a cabo la rifa de Lotenal de los billetes con las románticas leyendas de "Vale por un cachito de mi corazón", "Vale por risas juntos", entre otras, por lo que en una nota previa te traemos los resultados con la lista de números ganadores. También puedes consultar los resultados del Sorteo Superior 2872, que se jugó el pasado viernes.

¿Cómo ganar el premio mayor de Lotería Nacional 15 de febrero?

El Sorteo Especial 309 tiene un premio mayor de 27 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las dos series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

En caso de comprar solo un cachito, que tiene un costo de 60 pesos, se tiene la oportunidad de ganar hasta 675 mil pesos. Estos son los premios que se pueden obtener en el Sorteo Especial de la Lotería Nacional por el Día del Amor y la Amistad:

1 Premio de 27 millones por dos series

1 Premio de 3 millones por dos series

4 Premios de 400 mil pesos por dos series

4 Premios de 200 mil por dos series

10 Premios de 127 mil por dos series

¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional en el Sorteo Especial 309?

El número del billete ganador del premio mayor de la Lotería Nacional 15 de febrero fue el 27814. Este boleto se llevó los 27 millones de pesos en sus dos series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se pusieron a la venta estos boletos:

La Serie 1 se vendió en el Expendio Foráneo en Acuña, Coahuila.

La Serie 2 se puso a la venta en la Agencia Expendedora en Mazatlán, Sinaloa.

El segundo premio de la Lotería Nacional del Sorteo Especial 309 fue para el boleto con el número 38374, que se llevó 3 millones de pesos para las dos series, las cuales se vendieron de la siguiente manera:

La Serie 1 se distribuyó a través de medios electrónicos.

La Serie 2 se puso a la venta en el Expendio Local No. 1049, a cargo de STAR ALAI, S.A.P.I. de C.V., establecido en Av. Central Esq. 1º de Mayo, Col. Centro Las Américas, Estado de México.

En caso de que desees consultar la lista oficial de premios, aproximaciones, centenas y terminaciones que resultaron ganadores del Sorteo Especial 309 de la Lotería Nacional este 15 de febrero 2026, puedes hacerlo en este PDF: loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/especial/especial309.pdf

¿Cómo checar si tu cachito de Lotería Nacional ganó un premio?

Para comprobar directamente si tu cachito fue ganador de algún premio directo o por aproximación del Sorteo Especial 309 de la Lotería Nacional 15 de febrero 2026, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Sorteo Especial". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 15 de febrero. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

