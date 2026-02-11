¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional del 10 de Febrero 2026 de 21 Millones de Pesos?

Este martes 10 de febrero de 2026, la Lotería Nacional celebró el Sorteo Mayor 4001 por el bicentenario del Natalicio del General Mariano Escobedo, y en caso de que hayas comprado un cachito, acá en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 21 millones de pesos y cómo consultar la lista de ganadores.

El Salón de Sorteos en CDMX vivió una nueva rifa, y si no pudiste verla en vivo, en una nota previa te traemos los resultados de la Lotenal de ayer. También puedes consultar los del pasado domingo, el Sorteo Zodiaco 1734, cuyo ganador de los 7 millones de pesos salió en Saltillo, Coahuila.

Lista de premios del Sorteo Mayor 4001 de Lotería Nacional

El premio mayor de la Lotería Nacional del 10 de febrero de 2026 fue de 21 millones de pesos y para obtenerlo es necesario comprar las tres series del mismo número, las cuales suelen venderse en diferentes agencias expendedoras del país o en medios electrónicos.

Video. ¿Qué Número y Dónde Cayó el Premio del Sorteo Mayor 4001 Lotería Nacional?

Cada serie cuenta con 20 cachitos y el costo de cada uno es de 30 pesos, por lo cual en caso de comprar solo un boleto con el número ganador, las personas se pueden llevar hasta 350 mil pesos. Estos son los demás premios que se pueden ganar:

Primer lugar: 21 millones de pesos para tres series Segundo lugar: 2.55 millones de pesos para tres series Tercer lugar: 900 mil pesos para tres series 4 ganadores de 240 mil pesos para tres series 5 ganadores de 120 mil pesos para tres series

El Sorteo Mayor se hace los días martes y participan 60 mil números que van del 00001 al 60,000, los cuales se dividen en tres series. Esta rifa ofrece una bolsa total de más de 66 millones de pesos repartidos en 18,760 premios.

¿Dónde cayó premio mayor de Lotería Nacional martes?

El Sorteo Mayor 4001 tuvo como gran ganador al boleto con el número 36379, el cual se llevó el premio mayor de 21 millones de pesos en sus tres series, las cuales se vendieron en diferentes lugares de México. Así se distribuyeron estos billetes:

La Serie 1 se vendió en la Agencia Expendedora en Aguascalientes, Aguascalientes.

La Serie 2 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia de Expendedores al C. Daniel García Godínez .

. La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

El segundo premio de la Lotería Nacional del 10 de febrero fue para el 'cachito' con el número 24453, que se llevó 2.55 millones de pesos para las tres series, las cuales se vendieron de la siguiente manera a lo largo del país:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia de Expendedores a la C. Yolanda Rivera Medina .

. La Serie 2 se vendieron a la Agencia Expendedora en Monterrey, Nuevo León .

. La Serie 3 se puso a la venta a través de medios electrónicos.

Por último, el tercer gran premio del Sorteo Mayor 4001 se llevó 900 mil pesos para las tres series y fue para el billete de lotería con el número 08876, el cual cayó en los siguientes lugares, en los que cada ganador pudo llevarse hasta 300 mil pesos:

La Serie 1 fue entregada para su venta por conducto de la Subgerencia de Expendedores a la C. Cecilia Sánchez Sánchez .

. Las Series 2 y 3 se vendieron a través de medios electrónicos.

¿Cómo consultar la lista de premios de la Lotería Nacional 10 de febrero?

La mascarilla del Sorteo Mayor 4001 en PDF con la lista completa de premios, aproximaciones, centenas, terminaciones y ganadores la puedes checar en este enlace: https://www.loterianacional.gob.mx/documentos/listapremios/mayor/mayor4001.pdf

En este documento que comparte la Lotería Nacional, debes buscar el número del billete que compraste. Si aparece estará acompañado con la cifra del premio en pesos, si no aparece significa que no ganaste nada. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio. También puedes comprobar directamente si tu boleto fue ganador de algún premio del sorteo de la siguiente manera:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto. En la parte de "Producto" busca el que dice "Mayor". Selecciona la fecha del sorteo en que participaste, que en este caso es 10 de febrero de 2026. Ingresa tu número de billete. Da clic en "buscar".

En caso de que tu boleto haya salido ganador de algún premio, te saldrá la cifra en pesos que podrás cobrar. También se te informará en caso de que no hayas ganado ningún premio. Recuerda que tienes hasta 60 días para cobrar tu premio.

