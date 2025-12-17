¿Dónde Hay Gasolineras del Bienestar? Estas Son las Ubicaciones de las Estaciones de Servicio

Las Gasolineras del Bienestar, impulsadas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tienen el propósito de garantizar el acceso a combustibles de calidad a precios justos y acá te decimos en dónde están ubicadas estas sucursales en los municipios en México.

Desde 2022 se encuentran en funcionamiento estos establecimientos, que operan bajo la marca de Pemex pero son administrados por cooperativas locales, por lo que los recursos obtenidos se invierten en mejoras para las comunidades.

Video. PROFECO Busca Garantizar "Litros de a Litro" en Gasolineras

¿Dónde están las Gasolineras del Bienestar en México?

Las estaciones de servicio se encuentran en diferentes comunidades rurales o indígenas para ayudarles a la distribución de gasolina y de diésel, y que también representa un ingreso para las mismas. Estas son sus ubicaciones:

Guelatao, Oaxaca

La Gasolinera del Bienestar, inaugurada en 2022, está ubicada en San Pablo Guelatao, en la sierra norte de Oaxaca, en la carretera federal 175 (Tuxtepec-Oaxaca), km 178. Esta estación es propiedad de la cooperativa "Saariu (Vamos Juntos)".

Noticia relacionada. Bajas en Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 Años: ¿Quiénes Dejarán de Recibir Apoyo en 2026?

Calakmul, Campeche

La Gasolinera del Bienestar se inauguró el 27 de enero de 2024 y se encuentra en el kilómetro 96+873 de la carretera Escárcega-Chetumal, a un costado de la entrada a la zona arqueológica de Calakmul. Es administrada por la cooperativa Unión de Servicios Conhuas, conformada en agosto de 2023 con el apoyo de SEMARNAT y ASEA.

Autopista Oaxaca-Puerto Escondido

La segunda Gasolinera Bienestar del estado de Oaxaca está ubicada en el kilómetro 23 de la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, tramo Barranca Larga-Ventanilla, y es administrada por habitantes de San Vicente Coatlán, organizados en la Cooperativa Ten Guezh.

Cuetzalan, Puebla

En marzo de 2025, se realizó la inauguración de la Gasolinera del Bienestar en Cuetzalan del Progreso, Puebla, que es administrada por la Cooperativa Tosepan Moliniaj, cuyo nombre en náhuatl significa “Unidas en movimiento”.

Video. Estas son las Gasolineras con los Precios Más Altos de México, Según Profeco

Creel, Chihuahua

La Gasolinera para el Bienestar se encuentra en la comunidad de Creel ubicada en la Sierra Tarahumara y es atendida por la cooperativa Combustibles Norowa. Se abrió en mayo de 2025.

Noticia relacionada. Inician Sorteos de CONAVI Hoy: ¿Quiénes Fueron los Primeros Ganadores de Vivienda Bienestar?

¿Cuánto cuesta la gasolina Bienestar?

Los precios que ofrecen las Gasolineras del Bienestar al público buscan ser competitivos en cada región, por lo que la gasolina y el diésel se ofertan a un costo menor que la competencia, en la medida que el margen de ganancia lo permita.

Los recursos obtenidos por estos establecimientos son reinvertidos por las cooperativas en proyectos para las mismas comunidades como en mejoras de infraestructura, becas o ayudas a los productores locales.

Historias recomendadas