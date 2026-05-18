¿Dónde y Cómo Consultar los Resultados Sedena 2026? Link Convocatoria para Planteles Militares

Si participaste en la convocatoria de la Sedena 2026, para estudiar en alguno de los planteles militares del Ejército, la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, en N+ te decimos dónde y cómo puedes consultar los resultados.

De acuerdo con el cronograma propuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a partir de este lunes 18 de mayo y hasta el próximo miércoles 27 de mayo se publicarán los resultados de los exámenes cultural y psicológico, como parte del proceso de admisión.

Aunque no es el único proceso por el que deben pasar los aspirantes, toda vez que deben presentar exámenes médicos, de capacidad física, de inglés, médico confirmatorio y toxicológico. En el caso de los aspirantes a piloto militar, adicionalmente deben presentar su examen aeromédico.

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¿Cómo y dónde consultar los resultados de la Convocatoria Sedena para Planteles Militares 2026? Link

Ahora bien, para consultar los resultados del examen psicológico y cultural de la convocatoria al Sistema Educativo Militar 2026, debes seguir los siguientes pasos:

Entra a la página: https://servicios.sedena.gob.mx:8443/AdmiSEM2026/servlet/wpexamenculturalpsicogobmx

Ingresa tu CURP

Ingresa tu número de Concursante

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Del 18 al 27 de mayo se publicarán los resultados de la Convocatoria Sedena 2026 para Planteles Militares

¿Qué sigue tras la publicación de resultados de Planteles Militares 2026?

De acuerdo con la convocatoria de la Sedena 2026, la totalidad de aspirantes que queden dentro de la cota de admisión, se presentarán en el plantel en el que resultaron seleccionados en la hora y fecha indicadas en la publicación de resultados.

Las fechas de aplicación del examen médico general serán el 30 y 31 de mayo y del 1 al 10 de junio de 2026. Entre las 08:00 y 18:00 horas de lunes a domingo.

Mientras que la aplicación del examen aeromédico será del 30 al 31 y del 1 al 10 de junio de 2026, de lunes a domingo.

Allí presentarán los resultados de sus estudios de laboratorio, con una fecha de expedición no mayor a 7 días, al 1 de septiembre del año en el que participe:

Prueba de detección de VIH

Prueba de la VDRL

Prueba de embarazo

Grupo de Sangre y factor RH

Heroico Colegio Militar y Escuelas del Ejército para estudiar

La Sedena indica que dentro de los diversos rubros para continuar con los estudios, la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea ofrece opciones a partir del Bachillerato, con la finalidad de que los egresados obtengan conocimientos profesionales para desarrollar con eficacia tareas específicas a nivel licenciatura e ingeniería.

Colegio de la Defensa Nacional (Posgrado)

Escuela Superior de Guerra

Escuela del Mando del Ejército y Fuerza Aérea

Centro de Liderazgo Militar

Heróico Colegio Militar

Colegio del Aire

- Escuela Militar de Aviación

- Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento

- Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea

- Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea

Escuela Militar de Medicina

Escuela Militar de Ingeniería

Escuela Militar de Odontología

Escuela Militar de Enfermería

Escuela Militar de Transmisiones

Escuela Militar de Oficiales de Sanidad

Escuela Militar de Graduados de Sanidad

Escuela Militar de Clases de Sanidad

Escuela Militar de Materiales de Guerra

Escuela Militar de Clases de Transmisiones

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