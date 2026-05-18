¿Dónde y Cómo Consultar los Resultados Sedena 2026? Link Convocatoria para Planteles Militares
N+ | Selene Alonzo Romero
Si participaste en la convocatoria para estudiar en algún plantel militar, te decimos dónde y cómo consultar los resultados de las pruebas
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Si participaste en la convocatoria de la Sedena 2026, para estudiar en alguno de los planteles militares del Ejército, la Fuerza Aérea o la Guardia Nacional, en N+ te decimos dónde y cómo puedes consultar los resultados.
De acuerdo con el cronograma propuesto por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a partir de este lunes 18 de mayo y hasta el próximo miércoles 27 de mayo se publicarán los resultados de los exámenes cultural y psicológico, como parte del proceso de admisión.
Aunque no es el único proceso por el que deben pasar los aspirantes, toda vez que deben presentar exámenes médicos, de capacidad física, de inglés, médico confirmatorio y toxicológico. En el caso de los aspirantes a piloto militar, adicionalmente deben presentar su examen aeromédico.
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¿Cómo y dónde consultar los resultados de la Convocatoria Sedena para Planteles Militares 2026? Link
Ahora bien, para consultar los resultados del examen psicológico y cultural de la convocatoria al Sistema Educativo Militar 2026, debes seguir los siguientes pasos:
- Entra a la página: https://servicios.sedena.gob.mx:8443/AdmiSEM2026/servlet/wpexamenculturalpsicogobmx
- Ingresa tu CURP
- Ingresa tu número de Concursante
- Captura el Código de Verificación
- Da clic en "continuar"
¿Qué sigue tras la publicación de resultados de Planteles Militares 2026?
De acuerdo con la convocatoria de la Sedena 2026, la totalidad de aspirantes que queden dentro de la cota de admisión, se presentarán en el plantel en el que resultaron seleccionados en la hora y fecha indicadas en la publicación de resultados.
Las fechas de aplicación del examen médico general serán el 30 y 31 de mayo y del 1 al 10 de junio de 2026. Entre las 08:00 y 18:00 horas de lunes a domingo.
Mientras que la aplicación del examen aeromédico será del 30 al 31 y del 1 al 10 de junio de 2026, de lunes a domingo.
Allí presentarán los resultados de sus estudios de laboratorio, con una fecha de expedición no mayor a 7 días, al 1 de septiembre del año en el que participe:
- Prueba de detección de VIH
- Prueba de la VDRL
- Prueba de embarazo
- Grupo de Sangre y factor RH
Heroico Colegio Militar y Escuelas del Ejército para estudiar
La Sedena indica que dentro de los diversos rubros para continuar con los estudios, la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea ofrece opciones a partir del Bachillerato, con la finalidad de que los egresados obtengan conocimientos profesionales para desarrollar con eficacia tareas específicas a nivel licenciatura e ingeniería.
- Colegio de la Defensa Nacional (Posgrado)
- Escuela Superior de Guerra
- Escuela del Mando del Ejército y Fuerza Aérea
- Centro de Liderazgo Militar
- Heróico Colegio Militar
- Colegio del Aire
- Escuela Militar de Aviación
- Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento
- Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea
- Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea
- Escuela Militar de Medicina
- Escuela Militar de Ingeniería
- Escuela Militar de Odontología
- Escuela Militar de Enfermería
- Escuela Militar de Transmisiones
- Escuela Militar de Oficiales de Sanidad
- Escuela Militar de Graduados de Sanidad
- Escuela Militar de Clases de Sanidad
- Escuela Militar de Materiales de Guerra
- Escuela Militar de Clases de Transmisiones
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