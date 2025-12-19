Atención, Cáncer, Leo y Virgo: El INE Te Puede Buscar en 2026 por Este Motivo

Si naciste entre los meses julio y agosto, bajo los signos Cáncer, Leo o Virgo, pon atención, esta información te interesa; el Instituto Nacional Electoral te puede buscar en 2026. Aquí te decimos el motivo por el que puedes ser llamado por el INE.

¿Por qué te puede llamar el INE?

En 2026, México tendrá elecciones; en esta ocasión, será el turno de que Coahuila renueve su Congreso, conformado por 25 diputados: 13 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

Por este motivo, el INE recurrirá a los ciudadanos nacidos en julio en agosto, meses base para la selección de funcionarios de casilla.

El 18 de diciembre de 2025, el INE realizó el sorteo para seleccionar a los funcionarios de casilla, resultando como ganador el mes de julio, por lo tanto, agosto también.

Elección Coahuila 2026, en datos

Coahuila realizará elecciones el 7 de junio de 2026.

Los ciudadanos elegirán a quienes van a conformar el nuevo Congreso de Coahuila.

Para las elecciones 2026, habrá urnas electrónicas para que los ciudadanos emitan su voto.

También, las personas con alguna discapacidad o con imposibilidad de acudir a una casilla electoral podrán emitir si voto de forma anticipada.

