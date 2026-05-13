“Es Falso que Operen Agentes de la CIA en México”, Aclara Sheinbaum por Explosion en Tecámac

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró hoy 13 de mayo de 2026 que en México no operan agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), luego de la explosión que se registró en Tecámac, Estado de México.

El martes 12 de mayo 2026 se registró la explosión de un automóvil en Tecámac, Estado de México, lo cual el medio de comunicación CNN atribuyó a acciones por parte de agentes de la CIA, lo cual fue desmentido momentos después por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Video: Harfuch Niega Operaciones de la CIA en México tras Reporte de CNN sobre Explosión en Tecámac

Sheinbaum señala que en México no operan agentes de la CIA

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo aclaró si hay presencia de agentes de la CIA en México.

"Es falso que operen agentes de la CIA en territorio, hay permisos para agencias de Estados Unidos, que están perfectamente marcadas por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y sus permisos están definidos para que puedan trabajar y están vinculadas con la embajada de Estados Unidos desde hace muchos años, y tienen que cumplir con la Ley de Seguridad Nacional", aclaró la mandataria.

Durante la aclaración, Sheinbaum Pardo resaltó: "Imagínense el tamaño de la mentira que la propia CIA tiene que salir a desmentir", e insistió en que lo difundido por CNN fue "falso" y expuso que personal de Estados Unidos activo en México son "solamente los que están acreditados del gobierno de Estados Unidos para realizar tareas que están determinadas por la Ley de Seguridad Nacional".

"Lo que quieren es como si la presidenta estuviera diciendo algo o como poner lo que pasó en Chihuahua como algo normal, cuando no es algo normal, es una violación a la ley, entonces, ¿qué interés tiene CNN? Yo lo he estado diciendo que hay grupos en Estados Unidos y México que quieren una mala relación entre México y Estados Unidos, le apuestan a eso para dañar al gobierno de México y al pueblo de México", señaló.

Por último, consideró "absurdo" señalar que la explosión en Tecámac tuviera relación con las autoridades, "como si hubiera un área especial del Gobierno de México a poner bombas para eliminar a grupos delictivos. Es una ficcional del tamaño del universo".

Y dijo que The New York Times "acostumbra unas cuantas ficciones, CNN ahora también", y cuestionó: "¿no sacaron cómo se cocinaba fentanilo, que había salsa a un lado y una Coca Cola?".

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